Uomini e Donne gossip, una corteggiatrice stupisce Maria De Filippi

Uomini e Donne gossip, Maria De Filippi apprezza non poco il gesto di una corteggiatrice

A Uomini e Donne una corteggiatrice riesce a colpire l’attenzione di Maria De Filippi. In particolare, la conduttrice si dice sorpresa positivamente da un gesto di una delle ragazze che sta corteggiando Luigi Mastroianni. Stiamo parlando di Elisabetta. Ebbene la giovane riesce a stupire non poco Maria, la quale tenta di far riflettere il tronista. Scendendo nel dettaglio, nel corso della loro esterna Elisabetta confessa di non essere ancora presa da Luigi, in quanto sono ancora all’inizio della loro conoscenza. Infatti, si tratta della loro prima uscita. Dopo questo discorso, il tronista le chiede un abbraccio. A questo punto, la corteggiatrice nega l’approccio fisico con Luigi. Proprio questa scelta di Elisabetta viene pienamente apprezzata dalla De Filippi. La conduttrice fa subito notare il suo apprezzamento. “Fa strano vedere una corteggiatrice non abbracciare subito un tronista”, ammette Maria, parlando positivamente della scelta di Elisabetta. Secondo la conduttrice, ci sta che la ragazza abbia deciso di negare l’abbraccio a Luigi, in quanto poco prima aveva fatto un discorso ben preciso.

Con questo apprezzamento nei confronti di Elisabetta, ovviamente Maria non ha intenzione di condannare le corteggiatrici che danno subito un abbraccio. La stessa De Filippi ci tiene a precisare questo particolare. Anche Luigi comprende il motivo per cui Elisabetta abbia deciso di negargli l’abbraccio. “Lei deve ancora capire se le piace”, afferma Maria. La corteggiatrice, però, dichiara di essere interessata al Mastroianni. Intanto, Gianni Sperti sembra invece non apprezzare la ragazza. L’opinionista ha il primo battibecco con la corteggiatrice, quando ammette di vedere molto bene Luigi solo insieme a Irene. Intanto, il tronista ammette di trovare Elisabetta più matura della sua rivale.

Gossip Uomini e Donne: Luigi Mastroianni tra Elisabetta e Irene

Elisabetta piace molto anche a Lorenzo Riccardi. Infatti, tenta di iniziare anche lui una conoscenza con lei. La corteggiatrice resta ferma nella sua posizione, convinta di voler corteggiare Luigi. Intanto, dalle anticipazioni dell’ultima registrazione del Trono Classico, sappiamo che Elisabetta ha qualche problema con la redazione. La ragazza se la prende con il programma in studio, convinta che si tenda a mostrare solo la parte peggiore di lei.