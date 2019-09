Uomini e Donne gossip, Teresa pubblica i messaggi di Andrea: chat da brividi

Teresa e Andrea news, l’ex tronista di Uomini e Donne stupisce i fan su Instagram

Teresa e Andrea non smettono di stupire! La coppia si è formata forse a sorpresa a Uomini e Donne. Ricordate come è andata? Teresa Langella ha scelto Andrea al castello, ma lui non si è presentato alla festa di fidanzamento. Quella tenda che si è aperta mostrando l’assenza di Andrea è rimasta impressa in tutto il pubblico del Trono Classico. Lo ricordano bene tutti quel momento, ma in modo particolare Teresa. Di sicuro la ragazza ha fatto tesoro anche delle sensazioni provate in quei momenti, ma ha saputo trasformare i sentimenti negativi in una forte base di partenza per costruire una relazione stabile con Andrea Dal Corso. Eh sì, perché lui successivamente ha capito di essere innamorato e di aver detto “no” alla scelta solo per paura, e perché aveva bisogno di tempo prima di gettarsi in un fidanzamento con presentazioni in famiglia.

Andrea Dal Corso dolcissimo in privato con Teresa: “Mi innamoro ogni volta”

Per loro è stato un inizio insolito, ma di sicuro emozionante. E le emozioni e le sorprese continuano a lasciare i fan a bocca aperta. Già, perché Teresa e Andrea sono innamoratissimi e lo sono ogni giorno sempre di più. Le dediche d’amore che si scambiano su Instagram sono poca cosa in confronto a ciò che si scrivono in privato. Ne abbiamo avuto prova con la chat privata che Teresa ha scelto di condividere con i fan. Sì, l’ex tronista ha postato lo screenshot della chat con Andrea su Whatsapp in cui ci sono i dolcissimi messaggi del fidanzato. Quest’ultimo le ha inviato un video di una loro esterna, ricordando quegli istanti e ricordandole tutto il suo amore. Questo il messaggio che le ha scritto: “Devi spiegarmi una cosa. Come faccio a non amare quello sguardo per il resto dei miei giorni. Guarda la tua bocca. Non riesco a fare a meno di guardare e riguardare questo video e mi innamoro ogni volta”.

Uomini e Donne gossip, Teresa innamorata persa: “Sempre sognato un uomo del genere”

Teresa non si è limitata a condividere la chat con Andrea, ma ha anche aggiunto un suo commento. Queste le sue parole, altrettanto dolci: “Io un uomo del genere l’ho sempre sognato ma non pensavo esistesse”. Tra sorprese mozzafiato e messaggi come questi, è evidente che Teresa e Andrea dopo Uomini e Donne siano sempre più uniti, affiatati e innamorati!