Teresa Langella senza parole, sorpresa mozzafiato di Andrea: “Troppo felice”

Teresa e Andrea news: la sorpresa di Dal Corso lascia senza parole l’ex tronista!

Teresa e Andrea dopo Uomini e Donne sono ogni giorno sempre più innamorati. Non si separano quasi mai, ma anche quando ognuno è a casa propria non mancano di far sentire la loro presenza all’altro. Lo sa bene Teresa: per lei ieri è stato un giorno molto importante! I suoi fan sapranno già che il sogno dell’ex tronista è vivere di musica. Fa la cantante e ha inciso diverse canzoni. Ieri si è esibita con il suo nuovo singolo ed era molto emozionata. Teresa ha vissuto un pomeriggio intenso ed era già molto contenta di questo, non si aspettava di raggiungere il picco della felicità grazie a una sorpresa di Andrea! Dal Corso infatti era tra il pubblico, ma in incognito: ha indossato occhiali da sole e cappuccio per non essere subito riconosciuto dalla sua fidanzata! Ma Teresa lo ha visto, poco dopo. E lo ha confessato oggi su Instagram.

Uomini e Donne, Teresa senza parole per la sorpresa di Andrea: il racconto

Prima di andare a pranzo, Teresa ha dato il buongiorno ai suoi fan e ha raccontato le emozioni provate ieri per la sorpresa di Andrea. Con gli occhi che le brillavano ha detto: “Io comunque sto ancora pensando… Ieri Andre che era tra il pubblico incappucciato! Ragazzi sono troppo felice. E la cosa bella è che prima della mia esibizione, lui mi mandava messaggi e mi diceva amore come ti senti, sei agitata emozionata, io sono lì con il cuore”. Andrea si trovava in camera intanto, forse stava finendo di prepararsi per uscire. Ma Teresa ha proseguito: “È stato tutto straordinario. Non vi dico quando poi l’ho visto, perché l’ho visto dopo cinque minuti! Volevo morì. Ho detto ma sto immaginando?! Perché quando uno è innamorato, anche troppo, immagina. Quindi ho detto no va beh… Invece era lui”.

Teresa e Andrea dopo Uomini e Donne, l’ex tronista ringrazia i fan

Andrea è riuscito a sorprendere Teresa, non ci sono dubbi! Dal Corso ha anche fatto una diretta su Instagram durante l’esibizione dell’ex tronista di Uomini e Donne. Andrea e Teresa sono molto innamorati, lei ha sempre difeso il loro amore e ha anche scritto altre belle parole in queste ore: “Avendo te ho avuto tutto”. Non ha mancato di scrivere un pensiero anche per tutti i suoi fan, pensando all’esibizione sul palco: “Grazie. Siete voi i protagonisti indiscussi di ogni mia più grande soddisfazione”.