Teresa Langella in lacrime dopo la puntata: la risposta a chi non crede alla coppia

Uomini e Donne, Teresa Langella commossa su Instagram dopo la puntata

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono stati ospiti della puntata di Uomini e Donne di oggi. La registrazione è stata divisa in due puntate, così abbiamo visto la coppia sia ieri sia oggi. E come sempre, quando compaiono in televisione, i fan riempiono Andrea e Teresa di messaggi dolcissimi e affettuosi. Tutto questo affetto ha commosso la coppia, infatti Teresa è apparsa su Instagram visibilmente commossa poco fa. Tuttavia, c’è ancora qualcuno che è scettico verso questa coppia: c’è chi, insomma, ancora non crede del tutto al fatto che siano realmente innamorati. Anche se, va detto, sui social e in televisione sembrano essere molto felici.

Teresa Langella in lacrime ringrazia i fan e Uomini e Donne: “Sono emozionata”

Teresa ha parlato a tutti, sia ai fan sia ai non fan. Con le lacrime agli occhi, ha detto: “Io sono emozionata. Mi emoziono perché sto leggendo i messaggi, non funziona così. Anche meno, anche meno!”. Con le ultime parole era ovviamente ironica, chiedeva di fare meno perché ogni volta finisce col piangere dinanzi alle parole e ai gesti dei fan. Ha voluto anche ringraziare Uomini e Donne: “Ringrazio il programma, perché solo chi lo vive può capire cosa significhi tutto questo. Esiste l’amore, è difficile incontrarlo e io l’ho trovato. Volevo dire ancora una volta grazie a Uomini e Donne, per tutto questo”. Ha ringraziato poi tutte le persone che li seguono, che realizzano video e foto presi dalle esterne nel Trono Classico e non. Sono tutti gesti che rendono felicissimi Teresa e Andrea, lasciandoli a bocca aperta!

Uomini e Donne news, Teresa risponde a chi non crede alla sua storia d’amore con Andrea

Come abbiamo detto in apertura, c’è anche chi non riesce ancora a credere che tra i due sia nato davvero l’amore. Teresa Langella a queste persone ha detto: “Grazie anche a chi non ci crede. Secondo me solo il tempo darà la giusta risposta a tutto. L’unica certezza che posso dare è che sono sempre stata io. Leale nei sentimenti, e non potevo non vivermi questa meravigliosa storia d’amore”. Lo scambio di messaggi d’amore fra i due non ha ancora convinto tutti?