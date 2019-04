Teresa e Andrea news, dopo la puntata Dal Corso spiazza: “Non lo farò”

Uomini e Donne news, Teresa Langella e Andrea Dal Corso dopo la puntata

Teresa e Andrea news fresche di giornata! La nuova coppia di Uomini e Donne è stata ospite di una puntata del Trono Classico per annunciare, finalmente, che sono innamorati e che stanno insieme. Lo hanno fatto in modo speciale, perché dopo le loro dichiarazioni e adesso che Dal Corso ha detto pubblicamente di essersi innamorato, la redazione ha fatto scendere i petali rossi dal soffitto mentre i due ballavano al centro dello studio. Tutto per richiamare un po’ la scelta che non c’è stata e che Teresa, però, si aspettava. I petali rossi le hanno fatto senz’altro piacere, così come fare l’ultima esterna insieme ad Andrea, ma stavolta da fidanzati. Li abbiamo visti infatti tornare a scrivere parole come rispetto e amore, e ti amo, su una parete bianca. Come avevano fatto durante il loro percorso nel programma.

Teresa e Andrea news, l’ultima dedica di Dal Corso sorprende:

Su quella parete oggi hanno scritto parole nuove, si sono baciati e abbracciati e dipinti le maglie e le facce. Un momento che hanno vissuto con enorme felicità e dopo la messa in onda della puntata è arrivata la dedica di Andrea Dal Corso. L’ex corteggiatore ha pubblicato due foto di quella esterna con le pareti colorate e poi ha scritto: “Aspettavo da giorni di poter pubblicare queste foto.. Potrei scrivere pagine sotto queste immagini, ma non lo farò.. Non lo farò perché uno dei motivi per cui non sono mai riuscito ad esprimerti i miei sentimenti fino in fondo nel programma, è perché mi sembrava in qualche modo di condividere e spargere anche parte della loro essenza, della loro natura.. e quella desidero preservarla perché ha un valore grande che oggigiorno è difficile raggiungere e preservare”. Insomma, Andrea ha dimostrato ancora una volta di essere molto riservato sui suoi sentimenti e di non sentire la necessità di manifestarli per forza in pubblico.

Uomini e Donne, Teresa e Andrea stanno ancora insieme e sono molto innamorati

Nessuna dedica d’amore sdolcinata su Instagram, dunque, ma è riuscito in puntata a fare quel gesto tanto atteso da Teresa. Quest’ultima infatti aspettava una dichiarazione in pubblico perché è in pubblico che aveva ricevuto un no da Andrea. Oggi sono felici e innamorati, infatti Dal Corso ha terminato così la sua dedica: “Per cui dirò soltanto una cosa… Desidero donarti ogni mio singolo colore!”.