Uomini e Donne gossip, Teresa parla della crisi con Salvo e degli attacchi di panico: “La vita va avanti”

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo sono tra le coppie nate a Uomini e Donne che, ancora oggi, vantano un grande seguito sui social. Di recente, però, i due hanno confessato a chi – con affetto – li segue di stare passando un periodo di crisi, ma di stare facendo comunque del proprio meglio per salvare il matrimonio. Questa situazione, ovviamente, ha determinato dei cambiamenti nelle loro vite, tanto che molti sono i fan che, regolarmente, continuano a chiedere ai diretti interessati notizie sul loro rapporto e sul loro stato d’animo. Come stanno Teresa e Salvatore? Questa domanda, pochi minuti fa, è stata fatta all’ex tronista su Instagram direttamente. La risposta di lei? “Io sto bene, la vita va sempre avanti, non bisogna fermarsi mai e sono sempre fiduciosa che le cose si risolvano e che torni il sereno sempre”. La Cilia non ha parlato direttamente di Salvo anche se, come si evince dalle sue parole, il riferimento al marito e alla loro crisi sembrerebbe evidente.

Un’altra domanda fatta a Teresa, sempre su Instagram, riguardava i suoi problemi passati con gli attacchi di panico. Un argomento che, come ha dichiarato, le sta molto a cuore. Come li ha superati? “Nella vita io devo vincere, quindi non potevano vincere loro al posto mio” ha risposto. “Sono davvero brutti ma non dovete far vincere l’attacco” ha poi aggiunto l’ex tronista “Dovete vincere voi, perché non è altro che una fissazione”. Adesso Teresa sta bene, e quello che l’ha aiutata in tutto questo è stato pensare ai meno fortunati. “L’ho superata guardando le persone che stanno davvero male” ha alla fine spiegato la bella siciliana “Ci sono persone che non possono camminare, non ci vedono… quindi a noi cosa manca? Nulla”.

Uomini e Donne: Teresa risponde a chi l’accusa di aver inscenato la crisi con Salvatore

Teresa Cilia, dopo aver parlato della crisi con Salvo, ha dovuto fare i conti con aspre critiche nei suoi confronti. Alcuni utenti, in sostanza, l’hanno a volte accusata di aver inscenato tutto con Salvatore. Lo scopo? far parlare di lei e della coppia. L’ex tronista, ovviamente, ha replicato prontamente, mettendo subito a tacere le male lingue.