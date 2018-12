Uomini e Donne gossip: Sossio sposa Ursula? Ecco la foto

Uomini e Donne gossip: Sossio Aruta e il post che manda in confusione il web

Qualche ora fa uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne e dell’ultima edizione di Temptation Island Vip, ha mandato in confusione il web. Trattasi di Sossio Aruta, il fidanzato/non fidanzato di Ursula Bennardo. Colui che ha fatto discutere per tutta l’estate per via del suo comportamento non troppo carino nei confronti della sua donna. Come tutti ricorderanno, Sossio e Ursula ebbero dei problemi seri proprio dopo aver terminato la loro esperienza di coppia nel programma Temptation Island Vip. Dal confronto finale i due uscirono categoricamente separati. Poi, col passare del tempo, hanno pian piano ripreso ad uscire insieme e, qualcosa tra di loro, è rinato.

Lo scatto di cui vi abbiamo parlato sopra riguarda, appunto, la dama e il cavaliere del Trono Over. Proprio Sossio ha pubblicato una foto in cui appaiono due mani, quelle di una donna e quella di un uomo. Le sue e quelle di Ursula. Alle dita portano due anelli con delle scritte: King e Queen. Re e regina. Sotto il post, Aruta, oltre che taggare la Bennardo ha anche scritto: “Arriverà quel giorno e sarà come la favola tanto attesa che ho sognato per 4 lunghi anni. Ti amo con tutto me stesso!”. Questo messaggio di Sossio lascia intendere che tra i due c’è la seria intenzione di convolare a nozze molto presto. Quando esattamente? Questo ancora non sembra emergere dai loro rispettivi profili social.

Sossio e Ursula presto marito e moglie

Quella di Sossio viene vista dal mondo di Instagram quasi come una proposta di matrimonio. Una vera e propria dichiarazione d’amore. Dunque, dopo tutti i mille dubbi e le innumerevoli incertezze di quest’estate Sossio è veramente pronto ad impegnarsi seriamente e a sposare la bionda dama? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi per saperne di più.