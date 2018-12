Uomini e Donne gossip, Sonia è stanca: la rivelazione su Federico Piccinato

Sonia Lorenzini risponde su Instagram a chi le fa notare le critiche su Federico

Oggi abbiamo un po’ di gossip su Uomini e Donne per voi e riguarda Sonia Lorenzini e Federico Piccinato. Chi segue il programma da anni conosce bene la loro storia, ma proveremo a riassumerla per poter poi parlare del perché l’ex tronista sia stanca oggi. Quando Sonia era sul trono, Federico era sceso per corteggiarla ma si erano già visti in qualche locale. All’epoca lei sembrava proprio non riuscirsi a fidare del corteggiatore, non perdeva occasione per criticare il suo comportamento. Insomma, sembravano proprio non riuscire a trovare un punto d’incontro, ma forse questo è successo anche a causa di Emanuele Mauti. Quest’ultimo infatti è stato il corteggiatore perfetto, tant’è che Sonia lo aveva scelto a Uomini e Donne all’improvviso e senza sedie rosse, per paura di perderlo.

Sonia Lorenzini fidanzata con Federico Piccinato, l’ex tronista risponde alle critiche

La storia tra Sonia ed Emanuele è giunta al capolinea un anno fa. Qualche mese dopo, Sonia si è riavvicinata a Federico, che oggi è il suo fidanzato e sembrano davvero innamorati. Naturalmente molti si sono chiesti come mai Sonia non l’avesse scelto durante il trono. C’è anche chi pensa che se non aveva fiducia in lui in quel periodo perché dovrebbe fidarsi oggi. Per questo motivo, durante le domande su Instagram, qualcuno ha chiesto a Sonia se ha avuto paura del giudizio della gente, fidanzandosi con Federico Piccinato. Ecco la risposta dell’ex tronista: “Sì un pochino… La gente a volte è cattiva e vede il marcio dove non c’è! Però ho sempre fatto ciò che volevo nella mia vita e nessuno può giudicarti quando tu sai di non aver fatto nulla di male. Specialmente questo mondo di ignoranti che a volte popolano i social”.

Uomini e Donne gossip, Sonia stanca di essere giudicata: “Farò sempre ciò che mi rende felice”

Sonia però ha precisato che per fortuna c’è anche molta gente che usa i social network nel modo giusto e non solo per dare sfogo alla cattiveria, insultando e offendendo a caso. Sicuramente tra questi ci sono i suoi fedeli fan, che non mancano di darle sostegno e affetto. Tuttavia, anche loro a volte la fanno arrabbiare al punto da sparire dai social! A chi invece continua a giudicarla e a criticarla per il fidanzato Federico, ma non solo, Sonia ha avuto un’ultima cosa da dire: “La vita è mia e farò sempre ciò che mi rende felice a prescindere da tutto!”.