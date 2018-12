Uomini e Donne: Sonia Lorenzini furiosa coi fan sparisce da Instagram, poi spiega

Sonia Lorenzini furiosa con i suoi fan: ecco cosa è successo all’ex tronista di Uomini e Donne

Ieri Sonia Lorenzini si è molto arrabbiata con i suoi fan, al punto da decidere di sparire da Instagram per qualche ora. L’ex tronista di Uomini e Donne è solita condividere le sue giornate con i follower, però ieri ha deciso di non farlo e per un motivo ben preciso. Sonia nella giornata di ieri ha parlato ai fan di un fatto di cronaca che purtroppo ha toccato tutti noi in questi giorni. Tra le sue storie di Instagram, l’ex tronista ha parlato dell’atroce scomparsa delle due ragazze scandinave in Marocco e ha invitato i follower a leggere un articolo che ha linkato, con il solito swipe up. Evidentemente non tutti hanno seguito il suo suggerimento e lei è rimasta colpita da questa indifferenza.

Uomini e Donne, Sonia Lorenzini si arrabbia con i follower e poi spiega perché

A distanza di qualche ora dalla storia in questione, Sonia ha pubblicato un suo primo piano e ha scritto: “Oggi vi lascio un po’ fuori. Quante volte parliamo di cose frivole e una volta… Quando c’è qualcosa a cui prestare attenzione davvero… Pfffff il nulla!”. Era chiaro che si fosse arrabbiata per l’indifferenza mostrata dai fan e per questo non ha pubblicato più nulla su Instagram, tornando attiva stamattina. Perché ha reagito così? Lo ha spiegato rispondendo alla domanda di un suo seguace, che le ha chiesto appunto perché si fosse arrabbiata ieri. Ecco la risposta di Sonia: “Perché ho chiesto di prestare attenzione a un fatto accaduto di una disumanità inaudita… Perché oltre a parlare di cose leggere i social dovrebbero servire anche per tematiche importanti”.

Sonia Lorenzini su Instagram: “Come fa la gente a rimanere indifferente”

Sonia ha proseguito la spiegazione aggiungendo: “Il risultato è stata l’indifferenza totale… Che poi mi chiedo ma come fa la gente a rimanere indifferente davanti a certe cose!”. Insomma, il fatto che i suoi follower si siano dimostrati poco sensibili a un avvenimento tanto atroce non le è andato giù. Oggi Sonia Lorenzini su Instagram ha ripreso a pubblicare video e foto, parlando anche del suo fidanzato Federico. Siamo certi però che non dimenticherà facilmente ciò che è successo ieri, vista la sua reazione.