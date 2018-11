Uomini e Donne gossip, Soleil troppo magra? Lei: “Smettetela di giudicare”

Uomini e Donne, Soleil risponde alle critiche sul peso: troppo magra? “Smettetela di giudicare”

Soleil Stasi da quando ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice vanta un grosso seguito sui social. Avere tanti follower, però, spesso vuol dire fare i conti anche con chi – purtroppo – è sempre pronto a sputare sentenze sui più disparati argomenti. L’ultimo utente che per questo motivo ha fatto arrabbiare Soleil, per esempio, ha criticato l’aspetto fisico della ragazza. La persona in questione, di preciso, ha prima giudicato la Stasi troppo magra e, poi, le ha anche consigliato di prendere qualche chilo in più per migliorare la situazione. A questo commento, allora, l’ex fidanzata di Marco Cartasegna e Luca Onestini ha replicato lasciandosi andare in un lungo sfogo.

“Quando non si ha il seno rifatto o abbastanza prosperoso è normale che si vedano le ossa, soprattutto con il torace aperto come in questa foto” ha prima chiarito Soleil. “Smettetela di giudicare o di dettare come, secondo voi, una donna dovrebbe essere” ha poi aggiunto la stessa “Io mi amo e mi apprezzo moltissimo, ma questo potrebbe far scaturire delle insicurezze in donne che non lo fanno abbastanza”. Perché si è tanto arrabbiata Soleil? lo ha spiegato lei scrivendo: “Dal dolore nasce rabbia e cattiveria umana. Non so voi ma eviterei di spargere altra negatività nel mondo”. (Di seguito la foto dalla quale è scaturita la polemica).

Uomini e Donne: Perché Soleil Stasi e Marco Cartasegna si sono lasciati

Soleil Stasi e Marco Cartasegna perché si sono lasciati? Alla loro relazione, nata solo dopo la partecipazione a Uomini e Donne, pare che i due abbiano deciso di porre fine di comune accordo. Soleil in persona, una volta resa pubblica la notizia, su Instagram aveva spiegato: “Abbiamo deciso ufficialmente di mettere fino a questa relazione perché non eravamo più felice come lo siamo stati durante tutto il nostro rapporto”.