Uomini e Donne gossip, lo sfogo di Irene Capuano: “Da piccola ho sofferto”

Uomini e Donne, il toccante messaggio di Irene Capuano: “Da piccola ho sofferto… mi prendevano in giro”

Irene Capuano, sopratutto a seguito della sua partecipazione a Uomini e Donne, vanta oggi un discreto numero di seguaci sui social. Proprio con le persone che con affetto la seguono, pochi minuti fa, l’ex corteggiatrice del Trono Classico ha deciso di aprire il suo cuore, raccontando un momento difficile del suo passato. Irene ha confessato di essere stata vittima di bullismo quando era piccola e di aver sofferto molto per questo. La fidanzata di Luigi Mastroianni, stando a quello che lei stessa ha raccontato su Instagram, veniva presa in giro per via del suo fisico mingherlino, tanto che alla fine anche per lei è stato difficile accertarsi per un po’.

“Quando ero piccola soffrivo di essere troppo magra, sotto i pantaloni indossavo sempre tre paia di calze per sembrare più in carne”, ha scritto Irene Capuano su Instagram stories. “Mi prendevano in giro, mi dicevano che con quel fisico non sarei arrivata da nessuna parte. Mi chiamavano stuzzicadenti, ho sofferto con il mio corpo”, ha poi aggiunto il volto noto di Uomini e Donne. Il motivo di questo sfogo? Quello di spingere le persone ad amarsi ed accettarsi così come sono, ha spiegato alla fine Irene.

Irene Capuano felice con Luigi Mastroianni dopo Uomini e Donne: nessuna crisi tra i due

Questo è decisamente un bel momento per Irene Capuano che, dopo Uomini e Donne, si sta godendo i primi momenti di amore con Luigi Mastroianni. L’ex corteggiatrice, proprio qualche settimana fa, ha pure smentito categoricamente le voci sulla loro presunta crisi, confermando di essere felice e innamorata dell’ex tronista siciliano. La loro storia procede a gonfie vele e, anche a distanza, i due sfruttano ogni momento insieme per recuperare i giorni in cui sono lontani.