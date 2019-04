Trono Classico: Luigi e Irene già in crisi? Parla l’ex corteggiatrice

Uomini e Donne Trono Classico: Luigi Mastroianni e Irene Capuano in crisi? L’ex corteggiatrice fa chiarezza

I social sono diventati ormai il mezzo più usato dalle coppie nate all’interno di Uomini e Donne per tenersi in contatto con i propri fan. Per questo motivo quando qualcuno scompare per un po’ da Instagram o smette di postare foto i follower più attenti, puntualmente, iniziano a domandarsi se la latitanza, in realtà, corrisponda o meno al primo segno di una crisi. Una cosa del genere, recentemente, è successa a Luigi Mastroianni e Irene Capuano. I due, come alcuni hanno notato oggi, non si sono mostrati insieme per un po’ e, come se non bastasse, sono stati meno presenti su Instagram rispetto al solito. C’è da dire però che, come i ben informati sapranno, Luigi è siciliano mentre Irene vive a Roma. La loro, dunque, è una relazione a distanza.

Non è passato molto tempo da quando Irene è andata a trovare Luigi in Sicilia. Con lui e la sua famiglia ha trascorso diversi giorni, poi è tornata a casa sua. L’ex corteggiatrice, comunque, a chi si è preoccupato e le ha chiesto come andassero le cose con Luigi, stasera ha voluto rispondere. La Capuano ha spiegato che, in verità, tra lei e Mastroianni le cose vanno benissimo. Nessuna crisi, lite o separazione, anzi. Irene, ironicamente, ha pure aggiunto dopo di avere intenzione di passare il resto della sua vita con l’ex tronista siciliano e di non avere intenzione di lasciarlo. I fan della coppia, pertanto, possono dormire a sogni tranquilli stasera.

Uomini e Donne, Luigi e Irene ospiti in studio dopo la scelta: la coppia non convince Gianni Sperti

Luigi Mastroianni e Irene Capuano, subito dopo la scelta al castello, hanno partecipato come ospiti ad una puntata del Trono Classico. In quell’occasione, però, le loro parole non avevano molto convinto Gianni Sperti. L’opinionista, infatti, non ha nascosto di avere delle titubanze in merito ai reali sentimenti della coppia. Il tempo lo farà ricredere sul loro conto?