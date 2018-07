Uomini e Donne gossip, Sara e Luigi: chi dice verità? Mennoia si svela

Gossip Uomini e Donne, la verità su Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni: Raffaella Mennoia parla per la prima volta

Sara e Luigi si sono già lasciati e questo è ormai un dato di fatto. In queste ultime settimane non si fa altro che parlare della fine della loro storia d’amore. I due ex di Uomini e Donne sono stati avvolti da un polverone social a dir poco sorprendente. A quanto pare, la rottura non è stata affatto serena. Ognuno di loro ha raccontato ai fan e al magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi una versione completamente diversa dall’altra. Ora, i fan del Trono Classico hanno deciso di chiedere un’opinione su questa strana storia d’amore alla storica autrice del programma, Raffaella Mennoia.

Come sempre, la Mennoia non si è tirata indietro e ha deciso di rispondere a chiare lettere ai suoi follower. A quanto pare, Raffaella non ha alcuna opinione negativa nei confronti di Mastroianni e della Affi Fella. A differenza di chi non crede più alla loro buona fede, la donna è convinta che siano stati onesti fino all’ultimo minuti insieme. “Non conosco la verità, ma credo ad entrambi….” Insomma, questa volta la redattrice della trasmissione non sembra si sia sentita in dovere di sbilanciarsi da una parte o dall’altra. In tutto ciò, sul web si continua a parlare dei due. Sara ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne per replicare alle dichiarazioni rilasciate da Luigi la scorsa settimana.

Uomini e Donne, Sara e Luigi: continuano le polemiche, chi dice la verità?

Luigi è convinto di essersi innamorato della donna sbagliata, mentre l’ex tronista crede che Mastroianni non si sia mai realmente innamorato di lei. Nonostante tra loro non corri più buon sangue, i fan più romantici continuano a sperare al ritorno di fiamma. Al momento sembrerebbe però che nessuno dei due abbia intenzione di tornare insieme all’altro.