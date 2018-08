Uomini e Donne, Sara Affi Fella smentisce “l’inciucio” tra lei e Stefano, il fratello di Francesco Monte: ecco quello che è successo

Chi segue Sara Affi Fella sui social sa che l’ex tronista, al momento, non si trova in Italia ma ad Amsterdam, per motivi di lavoro. Con lei, in questi giorni, anche il team che la segue e si occupa di promuovere la sua immagine. Tra questi, come testimoniano gli scatti e i video condivisi sul suo profilo, c’era anche Stefano Monte, fratello di Francesco Monte. Ciò che lega i due al momento, per quello che sappiamo, è un semplice rapporto di lavoro e questo, in diverse occasioni, è stato più volte chiarito. Questo, però, non ha certo messo un freno al gossip nelle ultime ore. È bastato infatti un piccolo scambio di indumenti tra lei e Monte junior per spingere alcuni utenti, come ha sottolineato la stessa Affi Fella, a parlare di “Inciucio” tra i due.

In realtà, ha spiegato Sara nelle ultime Instagram stories, la felpa che indossava lei (e che hanno visto pure addosso al fratello di Monte) se la sono semplicemente scambiati. La Affi Fella, infatti, nella capitale dei Paesi Bassi ha portato abiti troppo leggeri, tant’è che le persone che sono con lei le hanno dovuto prestare spesso qualcosa di più pesante in questi giorni. Il cuore dell’ex di Luigi Mastroianni, dunque, è ancora libero o, per lo meno, di certo non batte adesso per Stefano Monte.

Uomini e Donne: Sara Affi Fella al Grande Fratello Vip?

Voci sempre più insistenti pare che sembrerebbero confermare l’ingresso di Sara Affi Fella all’interno della Casa del Grande Fratello. Al momento, però, l’ex tronista (o chi per lei ne fa le veci) non ha ancora confermato o smentito la sua probabile partecipazione. Dopo Francesco Monte, quindi, un altro volto noto di Uomini e Donne potrebbe entrare a far parte della prossima edizione del reality condotto da Ilary Blasi.