Uomini e Donne gossip: Sara Affi Fella scrive a Luigi

Uomini e Donne Gossip: Sara Affi Fella scrive un commento a Luigi

Un inaspettato gesto di Sara Affi Fella spiazza completamente il web e tutti i fan della coppia. Proprio nelle ultime ore, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha messo mi piace e ha commentato con un cuoricino uno scatto che ritrae Luigi Mastroianni insieme al fratello Salvo. Il dj siciliano ieri è tornato a casa sua per fare un’ emozionante sorpresa alla famiglia. Sul suo profilo, Luigi stesso ha pubblicato un video di Salvo e delle Stories insieme al padre, la madre e il fratello. Un commento, quello di Sara, che nessuno mai si sarebbe aspettato, soprattutto dopo gli scontri social tra i due ex protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi. Cosa sarà accaduto tra i due? Per il momento non fa altro che regnare l’assoluto silenzio da ambedue le parti.

Le supposizioni iniziano ad essere già tante e i film mentali tornano a farsi strada nei fan più accaniti dell’ormai ex coppia. Si saranno sentiti ancora dopo i vari litigi? E poi, perchè la bella Sara avrebbe dovuto commentare una persona con cui ha pubblicamente litigato fino a qualche giorno fa? O, probabilmente, sarà stato un semplice gesto gentile verso chi ha condiviso con lei sette mesi del suo percorso. Ora, sul web si attendono solo chiarimenti da parte di Sara.

I fan di Uomini e Donne attendono chiarezza

La tronista ha, senza dubbio, appena creato un nuovo ciclone del quale si parlerà per almeno un paio di settimane. I fan di Luigi, però, vogliono chiarezza sul perchè del like e del commento. A chi si aspettava la risposta di Luigi, eccola arrivata. Mastroianni, per adesso risponde mettendo un semplice like al commento dell’ex fidanzata senza, però, ricambiare cuoricini. Non ci resta che aspettare altri colpi di scena e vedere cosa diranno i diretti interessati.