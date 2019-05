Uomini e Donne, Rocco rompe il silenzio dopo l’addio al Trono Over: l’attacco a Gemma

Questa settimana a Uomini e Donne abbiamo assistito all’autoeliminazione di Rocco Fredella, cavaliere arrivato al Trono Over per corteggiare Gemma Galgani. Quest’ultimo ha spiegato di avere dei problemi economici e, prima di salutare tutti, ha anche fatto intendere di voler andare via a causa delle continue critiche ricevute. Rocco, in particolare, ha puntato il dito contro Gemma. Quest’ultima, che lo aveva accusato si sfruttare il Trono Over per avere maggiore visibilità e fare serate, non ha riservato sconti al cavaliere durante la puntata. Fuori dal programma, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Rocco ha voluto allora ribadire il suo pensiero sulla questione una volta per tutte, facendo ricadere sulla Galgani le colpe del suo addio alla trasmissione.

“Io ho cercato in tutti i modi di stare dietro a Gemma e al suo continuo allungare il brodo. Lei è l’artefice di questa mia uscita e questo è un dato di fatto”, ha dichiarato Rocco. “Di riflesso è stata lei che mi ha buttato fuori e io andandomene ho accettato il suo invito ad allontanarmi. Anche questa settimana ha continuato a dire frasi poco carine nei miei confronti e neanche mi ha voluto salutare” , ha poi aggiunto il cavaliere del Trono Over. “Speravo di uscire insieme a lei, di unire le nostre vite […] Volevo questo, ma ciò non è potuto accadere perché io sono una persona mentre lei è un personaggio”.

Uomini e Donne Trono Over, Rocco va via in lacrime: Gianni Sperti si insospettisce

Rocco Fredella, prima di abbandonare Uomini e Donne, si è lasciato andare ad un pianto liberatorio. Gemma Galgani, di fronte alle lacrime del cavaliere, non si è però mossa di un centimetro. La dama è stata chiara: l’addio di Rocco, secondo lei, non è dipeso da lei. Gianni Sperti, invece, ha detto di essere molto insospettito dal comportamento di entrambi. Sia Rocco che Gemma non lo avrebbero convinto e, durante la puntata, l’opinionista ha palesato i suoi dubbi.