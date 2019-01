UeD gossip, Paolo fa un errore: Maria De Filippi si imbarazza e lo riprende

Uomini e Donne gossip, Paolo commette un errore con Sabrina: Maria De Filippi chiede più attenzione

Paolo commette un errore a Uomini e Donne. Nel corso della puntata del Trono Over in onda il 23 gennaio, Maria De Filippi rivela di sentirsi in imbarazzo nei confronti del pubblico e delle persone presenti in studio per alcune dichiarazioni che ha fatto il cavaliere alla redazione. Sabrina, con cui l’uomo sta portando avanti una conoscenza, ha raccontato di alcuni baci sulla guancia. Secondo quanto rivela la dama, fisicamente tra loro non sarebbe accaduto nient’altro. Ma ecco che la conduttrice annuncia che, in realtà, Paolo ha raccontato alla redazione ben altro. Maria non intende leggere pubblicamente ciò che ha comunicato il cavaliere, ma preferisce lasciare i fogli della redazione direttamente a Sabrina. Mentre quest’ultima legge con attenzione ciò che ha dichiarato Paolo, la De Filippi lo riprende. In particolare, al conduttrice afferma di non voler più trovarsi in una situazione del genere. “Non state parlando con un confidente, ma con persone che lavorano per un programma”, Maria chiarisce bene le dinamiche a Paolo.

In questo la De Filippi vuole far intendere al cavaliere che tutto ciò che loro raccontano alla redazione poi viene passato a lei che lo deve comunicare in studio. “Sinceramente a me questo non mi va”, ammette Maria per quanto riguarda questo genere di situazioni. La conduttrice confessa, inoltre, di sentirsi in imbarazzo. Cosa ha, dunque, raccontato Paolo alla redazione? La De Filippi preferisce non dirlo pubblicamente, tanto che non fa neanche leggere i fogli a Tina e a Gianni. La Cipollari tenta in tutti i modi di scoprire cosa c’è scritto sui fogli della redazione, ma inutilmente. A questo punto, tutti sono convinti che tra Paolo e Sabrina sia in realtà accaduto qualcosa di più. Intanto, subito dopo, Maria tenta di giustificare il comportamento del cavaliere, sicura che non abbia sbagliato con cattiveria.

Gossip Uomini e Donne: Tina e Gianni dalla parte di Paolo, Sabrina lo perdona

Cos’è accaduto tra Paolo e Sabrina? Tina e Gianni difendono il cavaliere, sicuri che lui abbia raccontato la verità, al contrario della dama. Infatti, Maria precisa che l’uomo, dopo aver fatto queste dichiarazioni, ha chiamato la redazione chiedendole di non raccontare nulla, in quanto Sabrina non vuole. La dama avrebbe voluto mantenere tutto segreto per qualche tempo, ma secondo i due opinionisti Paolo non ha comunque agito in modo cattivo, anzi. Proprio per tale motivo, Sabrina mette da parte la questione e si getta tra le sue braccia. Nel frattempo, Gemma appare infastidita, soprattutto dopo l’accesa discussione avvenuta poco prima.