Uomini e Donne gossip, Noel torna: ecco qual è la sua verità

Uomini e Donne gossip: Noel torna in trasmissione e rivela la sua verità sulla storia con Armando

Noel torna a Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over in onda il 28 gennaio. La dama sente il bisogno di dire a tutti la sua verità, dopo quanto rivelato da Armando. Ricordiamo che il cavaliere, durante la puntata precedente, ha raccontato al pubblico e ai presenti in studio quanto sarebbe accaduto tra lui e Noel. Facendo il punto della situazione, il cavaliere ha ammesso che dietro i suoi strani comportamenti c’era in realtà un segreto riguardante la dama. Quest’ultima gli avrebbe chiesto, secondo quanto racconta l’uomo, di mantenere segreti alcuni dettagli riguardanti la loro conoscenza. Pare che Armando non potesse rivelare di essere stato a casa di Noel e viceversa. Il motivo? Nella vita della dama ci sarebbe un uomo a cui sembra non voler dare spiegazioni. Il cavaliere ha raccontato questa sua verità prima alla redazione e poi al pubblico.

Dopo aver assistito a sorpresa al ritorno di Ida Platano, Noel entra in studio e dice la sua verità. La dama sceglie di raccontare la sua versione dei fatti, negando e smentendo quanto detto da Armando. Maria De Filippi le permette così di dare le sue spiegazioni. Al centro dello studio, Noel rivela di non aver mai dormito a casa del cavaliere. La dama, attraverso un filmato, spiega che in realtà nella sua abitazione non c’è una porta che apre sul giardino, anzi non esiste proprio un giardino, come aveva invece dichiarato Armando. Noel, però, non sa il motivo per cui il cavaliere avrebbe dovuto inventarsi il tutto. “Tu non gli hai mai detto di nascondere la storia tra me e te?”, chiede Maria alla dama. Quest’ultima risponde con fermezza: “Assolutamente no, cosa c’era da nascondere?” Noel parla anche di “messaggi abbastanza aggressivi”, che avrebbe ricevuto da Armando. La dama afferma che, dopo una discussione, il cavaliere le avrebbe scritto: “Te la faccio pagare, ti distruggo come ho già distrutto altri due personaggi”.

Gossip Uomini e Donne: Noel confessa la sua verità, ma non convince Tina e Gianni

L’unica volta che Armando sarebbe stato a casa di Noel sarebbe il 27 dicembre. La dama racconta di avere avuto delle relazioni lunghe, prima di arrivare nel programma. Con alcuni dei suoi ex fidanzati avrebbe un bel rapporto e quindi, per questo motivo, continuerebbe a ricevere determinate telefonate. Il suo cellulare sarebbe stato comunque sempre ben visibile ad Armando, dunque pare che la dama non avesse nulla da scondere. Tina Cipollari e Gianni Sperti, però, non si mostrano convinti della versione di Noel, tanto che espongono i loro dubbi. Nel frattempo, non ci resta che attendere il confronto tra i due diretti interessati nel corso della puntata che andrà in onda domani.