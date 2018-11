Uomini e Donne gossip, Nilufar sorprende: l’ultimo gesto d’amore per Giordano

Uomini e Donne gossip, Nilufar sempre più innamorata: l’ultimo gesto d’amore per Giordano Mazzocchi

L’amore tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi non sembra oggi conoscere ostacoli. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, dopo la loro partecipazione a Temptation Island Vip, sembrano essere sempre più unitili e innamorati. Al contrario di quello che molte male lingue hanno – anche recentemente – insinuato, nessuna crisi sembra stia mettendo alla prova il loro rapporto. Nilufar si trova al momento all’estero per lavoro. Con lei ci sono anche Vittoria Daganello e Giulia Latini ma, come molti avranno visto, all’appello manca Giordano. Il motivo? Lo aveva spiegato l’ex tronista in persona diversi giorni fa. Mazzocchi è dovuto rimanere in Italia per lavoro e, quindi, lei è partita da sola.

Per mettere forse a tacere tutti i rumours sul suo conto e su quello di Giordano, inoltre, Nilufar ha pensato bene di mandare un chiaro messaggio oggi ai suoi follower (ma anche a tutti gli altri). Poche ore fa la Addati ha infatti pubblicato una storia su Instagram indirizzata, per l’appunto, al suo fidanzato. Una dolce dedica scritta sulla sabbia, una lettera, la “G”, stessa che lei mesi fa scelse di tatuarsi sulla pelle. A distanza di chilometri e chilometri di distanza, dove il clima caldo, il sole, il mare e la sabbia riscaldano il cuore, Nilufar ha quindi solo un pensiero in testa: il suo Giordano.

Nilufar e Giordano Mazzocchi dopo Temptation Island Vip: la vita di coppia dopo la trasmissione

Aver preso parte alla prima edizione di Temptation Island Vip è servito molto a Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. I problemi di fiducia parrebbero essere ormai un brutto ricordo. Nilufar ha addirittura dichiarato recentemente di non riuscire più a stare lontano da Giordano (per saperne di più clicca qui). Persino dormire da sola la notte sta diventando difficile da quando lei e Mazzocchi hanno lasciato la Sardegna quest’estate.