Uomini e Donne gossip, Nicolò Ferrari nel mirino dei fan francesi: “Brutta esperienza”

Uomini e Donne, Nicolò Ferrari parla dell’esperienza nel reality francese Les Anges

Siete in cerca di gossip su Uomini e Donne? L’assenza del programma si fa sentire, ma oggi vi accontentiamo parlando di Nicolò Ferrari. Non che il pubblico di Uomini e Donne si stia annoiando sotto l’ombrellone, viste le vicende tra Teresa Cilia, Mario Serpa e Raffaella Mennoia. Ma torniamo a Nicolò. L’ex corteggiatore di Nilufar Addati, come già saprete, ha partecipato a un reality show francese, Les Anges. Un progetto che ha cominciato con molto entusiasmo, anche perché oltre a vivere sotto lo stesso tetto con altri ragazzi ha avuto l’occasione di mettersi in gioco per realizzare un suo sogno. I concorrenti infatti dovevano realizzare quanti più progetti possibili per diventare conduttori televisivi, cantanti, personaggi dello spettacolo e quant’altro.

Uomini e Donne gossip, Nicolò Ferrari pentito di aver fatto Les Anges: “Brutta esperienza”

Lui aveva scelto di realizzarsi come conduttore, ma pare che non sia del tutto contento dell’esperienza vissuto. Abbiamo l’impressione che se potesse tornare indietro non rifarebbe Les Anges! A una domanda di un fan a tal proposito, infatti, Nicolò ha risposto così: “Dovrei stare qui a parlarne fino a domani. Comunque tante cose negative, tanti ‘personaggioni’ che se la suonavano e cantavano da soli e che ‘combattevo’ quotidianamente. Brutta esperienza che non ho intenzione di ripetere”. Tuttavia si è messo in gioco anche come persona e non si tirava indietro nel contestare i comportamenti degli altri concorrenti. Pare però che abbia scelto i personaggi sbagliati contro cui andare!

Nicolò Ferrari nel mirino dei fan francesi: “Fa parte del gioco, me ne fr..o”

Non che ne sia pentito, anzi, ma Nicolò Ferrari non si è fatto problemi a manifestare i suoi pensieri. Anche a costo di beccarsi le critiche dei fan francesi: “Ho ‘l’onore’ di avere haters anche francesi, ma è normale, così come in Italia, quando vai contro qualcuno che ha 1/2 milioni di follower è normale che ti arrivino insulti, minacce e che dicano cavolate sul tuo conto o robe simili. Fa parte del ‘gioco’ quando ti esponi mediaticamente. Io me ne stra fr..o”.