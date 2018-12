Uomini e Donne, Nicolò ancora contro i corteggiatori di quest’anno: Ferrari chiarisce il suo pensiero in merito alle sponsorizzazioni sui social

Qualche giorno fa avevano fatto molto scalpore le dichiarazioni di Nicolò Ferrari in merito agli attuali protagonisti di Uomini e Donne. L’ex tentatore di Temptation Island Vip, nello specifico, aveva voluto dire la sua in merito ad alcuni corteggiatori e corteggiatrici ora nel programma, interessanti secondo lui più a fare business che a trovare l’amore. Le parole di Nicolò, però, non sono state capite da tutti. Proprio per questo motivo, allora, il ragazzo oggi ha voluto chiarire meglio il suo pensiero. “Non è sbagliato fare collaborazioni e sponsorizzazioni” ha esordito dicendo Ferrari su Instagram stories. “Le sponsorizzazioni e le collaborazioni non sono il male del mondo, ma deve essere una conseguenza” ha poi aggiunto lo stesso. Il motivo? “Uno non può andare in un programma con l’obiettivo di far la collaborazione e buona notte ai suonatori” ha spiegato Nicolò.

“Uno se va in un programma come Uomini e Donne va lì per vivere un’esperienza, per trovare l’amore, per vivere sentimenti forti, per vivere qualcosa di diverso. Uscire dal proprio nucleo e andare oltre” ha ribadito Nicolò Ferrari nei suoi video. Lui, d’altronde, si sente nella posizione di poter affermare questo perché in passato ha avuto la possibilità di vivere quest’esperienza. A tal proposito, infatti, ha dichiarato: “Io ho vissuto delle forti emozioni, e poi come è andato, insomma, l’epilogo lo conosciamo. Però è un’esperienza che ricorderò sempre perché l’ho vissuta col cuore al duemila per cento. Non sono andato col pensiero: vado lì e mi vendo mia madre col codice sconto. Avevo proprio una concezione diversa a vedere alcune persone che, guardando le puntate quest’anno, si vede palesemente che vanno solo per quello”.

Uomini e Donne, Nicolò Ferrari risponde alle critiche: “Nulla di male a sponsorizzare ma a me non va di vendere fuffa alle persone”

A chi lo ha criticato per il pensiero espresso (come per esempio Elga Enardu) pochi minuti fa Nicolò Ferrari ha risposto dicendo: “La mia opinione era riferito solo a questo, non c’è nulla di male a sponsorizzare le cose dopo. Io stesso, magari, ho fatto qualche collaborazione. Ne ho fatte pochissime, si contano sulle dita di una mano, ho sempre rifiutato la maggior parte delle cose che mi sono state proposte perché non mi va di vendere fuffa alle persone. Non è un male, l’importante che il lavoro da influencer sia la conseguenza e non l’obiettivo. Poi chi se ne frega”.