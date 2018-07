By

Uomini e Donne, Nicolò Ferrari ripensa al suo percorso come corteggiatore di Nilufar e commenta: “Io sono stato corretto e sincero”

Nicolò Ferrari, a distanza di tempo, è tornato a parlare oggi del suo percorso a Uomini e Donne. L’ex corteggiatore di Nilufar, rispondendo ad alcune domande che gli sono state fatte dai suoi follower, poche ore fa ha commentato la sua esperienza, affermando di sentirsi soddisfatto di come sono andate le cose. Nicolò non è stato scelto da Nilufar ma, nonostante tutto, lui stesso ha dichiarato di non avere nessun rimpianto al riguardo. A Uomini e Donne? “Ho vissuto l’esperienza a pieno” ha infatti spiegato Ferrari su Instagram “Non ho nulla da rimproverarmi, sono stato corretto e sincero dal primo all’ultimo secondo. Mi sono preso complimenti ma anche parecchi insulti ma alla fin della fiera sono felice che molti si siano ricreduti su di me”.

Nicolò, in fondo, grazie a Uomini e Donne ha avuto modo di conoscere delle persone che oggi sono diventate suoi grandi amici. Con Marianna Acierno, Lorenzo Riccardi e Valentina Pivati l’ex protagonista di Riccanza continua infatti a sentirsi e a frequentarsi anche fuori dal programma. Un sentimento particolare, inoltre, lo ha fatto avvicinare molto a Marta Pasqualato per un breve periodo. I due però, come spiegato dalla stessa Marta successivamente, hanno deciso alla fine di restare semplici amici.

Uomini e Donne: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sempre più innamorati

Nilufar e Giordano sembrerebbero aver ormai superato definitivamente la bufera che li aveva coinvolti subito dopo la loro uscita da Uomini e Donne. La coppia, infatti, continua ad apparire felice e innamorata sui social. La loro storia pare procedere a gonfie vele e, nonostante la distanza, entrambi stanno riuscendo a gestire i loro incontri al meglio, sfruttando momenti liberi e serate di coppia per passare più tempo possibile insieme.