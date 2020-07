UeD gossip, Nicolò Brigante con Ignazio Moser: cosa hanno in comune

Nicolò Brigante e Ignazio Moser insieme: come è piccolo il mondo, vero? I due hanno trascorso una giornata insieme e le foto condivise su Instagram non sono passate inosservate. Non sarebbe la prima volta in cui personaggi televisivi provenienti da diversi programmi si ritrovano poi a telecamere spente. La notizia però non sta tanto nel fatto che Nicolò e Ignazio abbiano trascorso insieme una giornata in barca, ma in ciò che hanno in comune. I loro due nomi sono spuntati insieme per la prima volta sui siti di gossip e televisione già qualche anno fa, ovvero quando Nicolò Brigante era tronista a Uomini e Donne. Tra le sue corteggiatrici c’era anche la bellissima Virginia Stablum, che alla fine è stata anche la scelta di Nicolò, e proprio dal passato di Virginia era spuntato fuori un ex famoso. Esatto, proprio Ignazio Moser! Ricordate questa vicenda che ha tenuto banco anche a lungo nelle puntate del Trono Classico?

Uomini e Donne, Nicolò Brigante e Ignazio Moser insieme in barca: entrambi sono ex di Virginia Stablum

Virginia è approdata a Uomini e Donne proprio mentre Ignazio era un concorrente del Grande Fratello Vip 2. Era novembre 2017 infatti quando Nicolò è diventato tronista e in quel mese Ignazio si avvicinava intanto a Cecilia Rodriguez. Mentre lui era nella Casa, a Uomini e Donne ci sono stati dubbi e sospetti su Virginia proprio a causa della sua relazione con Ignazio. Due ex che erano entrambi in televisione dopo la rottura: era questo a far sospettare qualcuno. Alla fine però si sono rivelati sospetti infondati. Ignazio è felice accanto alla sua Cecilia, mentre Virginia prima ha detto “sì” a Nicolò e dopo ha avuto un altro fidanzato. Insomma, tra loro due era davvero tutto finito. Ecco cosa hanno in comune Nicolò Brigante e Ignazio Moser: Virginia Stablum.

Ignazio Moser con Nicolò Brigante in Sicilia: il gossip

Una ex in comune è abbastanza per far storcere il naso a qualcuno, anche se non ne vediamo il motivo. Nicolò e Virginia si sono lasciati dopo pochi mesi e sono trascorsi ormai due anni. L’ex corteggiatrice quindi fa parte del passato di entrambi, nulla poteva impedire ai due giovani ragazzi di godersi una giornata insieme di relax e divertimento al largo delle Isole Eolie, in Sicilia, dove Ignazio e Cecilia sono in vacanza da qualche giorno. Nicolò invece è siciliano.