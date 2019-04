Uomini e Donne gossip, Nicole si confessa dopo Fabio: ora pensa ad altro

Nicole e Fabio news, l’ex coppia di Uomini e Donne fa ancora parlare

Fabio e Nicole non sono tornati insieme. I fan speravano che, dopo la crisi, i due potessero riprovarci per dare un nuovo slancio alla loro storia d’amore, ma così non è stato. Pacificamente (non c’è stato nessun litigio né frecciatine lanciate tra Instagram e programmi televisivi) hanno deciso di dividere le loro strade. Sono impegnati con i loro nuovi progetti e non hanno tempo per l’amore. Si è vociferato che l’ex tronista di Uomini e Donne avesse iniziato una frequentazione con una ragazza, ma è stato preso un granchio! Fabio Colloricchio è single: non è facile ricominciare una nuova relazione dopo una storia intensa. Che però si è bruciata completatamene. A legarli, adesso, ci sono i momenti bellissimi vissuti insieme.

Gossip Uomini e Donne, Nicole parla del suo presente senza Fabio

Come sta Nicole Mazzocato dopo la fine della storia con Fabio? Su Instagram ha risposto ai suoi fan in questo modo: “Sono molto serena. Il giorno in cui riuscirò a ingrassare di un etto, ti farò sapere”. Prossimo obiettivo di Nicole: mettere su un etto! Intanto in questi ultimi giorni si sta godendo le vacanze in Islanda: “In realtà il freddo pensavo che fosse molto peggio ma, essendo secco, è sopportabile”. L’influencer è partita dopo l’incontro chiacchieratissimo col suo ex fidanzato.

L’incontro di Fabio e Nicole: cos’è successo davvero?

A parlare dell’incontro con Fabio è stata proprio Nicole, che tramite una Instagram stories ha spiegato tutto nei minimi dettagli: “Abitiamo tutti e due a Milano, quindi è inevitabile che ci si veda. Ieri sera eravamo entrambi al Mamacita. Così lo diciamo, dato che mi avete già scritto in cinquecento. Ci siamo salutati, ci siamo parlati. In realtà ci siamo detti delle cose molto belle e sono contenta di questo perché non è facile mantenere questa tipologia di rapporto”. Lo precisiamo nuovamente: non c’è stato nessun ritorno di fiamma. Dalle ceneri dell’amore è nata un’amicizia!