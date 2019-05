Uomini e Donne, Maria Antonietta e Roberto lasciano il Trono Over tra le critiche: la replica alle accuse

Durante una delle ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne Maria Antonietta e Roberto hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione per continuare a frequentarsi fuori. Tra i presenti in studio, però, non tutti hanno creduto alle buone intenzioni della coppia. Gli opinionisti, per esempio, hanno accusato i due di aver programmato la loro uscita a tavolino e, quindi, di essere d’accordo. Entrambi, adesso che hanno interrotto il loro percorso al Trono Over, hanno allora deciso di rispondere alle critiche ricevute, parlando della loro storia d’amore e della gioia di viversi lontano dalle telecamere. Le cose tra Maria Antonietta e Roberto, stando a quanto dichiarato da loro stessi, non potrebbero andare meglio.

Ripensando alla loro esperienza a Uomini e Donne, però, Maria Antonietta e Roberto oggi hanno voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. “Sono rimasta male dalla reazione avuta da alcuni, che hanno contestato la nostra decisione”, ha confessato la dama. Questo pensiero, sempre durante l’intervista, è stato ribadito anche da Roberto che, nello specifico, ha dichiarato: “Anche a me ha dato fastidio la contestazione di alcuni, sopratutto di Valentina che ha messo bocca sui fiori […] chiederle di uscire con tre rose in mano aveva per me un significato: rappresentavano i tre mesi che l’ho aspettata”.

Maria Antonietta e Roberto non sono stati gli unici a lasciare il Trono Over questa settimana. Rocco, che a Uomini e Donne era arrivato per corteggiare Gemma Galgani, ha deciso di interrompere il suo percorso televisivo per via dei problemi riscontrati fuori e dentro lo studio di Uomini e Donne. Uscito dal programma, inoltre, il cavaliere è tornato a puntare il dito contro Gemma, accusandola di essere un personaggio e non una donna interessata a trovare l’amore.