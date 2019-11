Uomini e Donne Gossip, Cartasegna e Veronica Fedolfi beccati: e Raselli?

Uomini e Donne Gossip, Marco Cartasegna e Veronica Fedolfi beccati a Milano in atteggianti teneri: e Giulio Raselli?

Secondo gli ultimi rumors, pare che Veronica Fedolfi, freschissima ex corteggiatrice di Giulio Raselli a Uomini e Donne (nonché ex single di Temptation Island Vip), si sia già consolata dopo essere stata messa fuori dai giochi dal tronista attuale del programma di Maria De Filippi. Infatti, secondo quanto riportato da Very Inutil People, la ragazza è stata pizzicata con Marco Cartasegna. Esatto, un altro ex tronista: dopotutto la storia di UeD insegna che l’universo ‘de filippiano’ è piccolo e molto affollato. Così l’incontro tra ex volti noti dello show non è per nulla inusuale. Ma andiamo a scoprire qualcosa di più sulle paparazzate tra Marco e Veronica.

“Una nostra segnalatrice questo pomeriggio ha avvistato il Don Giovanni (Marco Cartasegna, ndr) nuovamente in dolce compagnia… e stavolta di Veronica Fedolfi!”, scrive Very Inutil People, corredando lo spiffero con una foto in cui si vedono assieme l’ex tronista e la 28enne modella milanese. “La nostra talpa – prosegue la soffiata – ci racconta il pomeriggio che hanno trascorso insieme al Radetzky Café a Milano: ‘Erano seduti insieme ad un tavolo, lui ha pagato il conto anche per lei. Subito dopo aver consumato al locale si sono alzati per andare a fare due passi, tra i due ci sono stati diversi abbracci.’” E Giulio? Già dimenticato?

Uomini e Donne Gossip: Cartasegna e Veronica, gli ultimi gossip sull’ex tronista e l’ex corteggiatrice

Se Veronica è stata spesso chiacchierata in questo periodo per le vicende di cui è stata protagonista a Uomini e Donne e a Temptation Island Vip, non è stato meno chiacchierato Cartasegna. L’ex tronista, pochi giorni fa, è stato criticato addirittura da Paolo Bonolis per una poco brillante uscita sulla città di Frosinone. Per quanto invece riguarda il gossip rosa, quest’estate il suo nome è stato accostato a quello di Giulia Salemi. Tuttavia, il gossip è stato stoppato sul nascere dall’ex di Francesco Monte che ha fatto intendere che con Cartasegna c’è solo un bel rapporto d’amicizia. Chissà invece che cosa c’è tra lui e Veronica. Tempo al tempo…