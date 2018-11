Uomini e Donne gossip, Mara mette in guardia Teresa: parole su Andrew

Gossip Uomini e Donne, Mara Fasone attacca Andrew e avverte Teresa Langella: le parole dell’ex tronista

Mara Fasone torna a parlare del suo percorso a Uomini e Donne e più precisamente di Andrea Dal Corso. A quanto pare, l’ex tronista non sta gradendo il modo in si sta continuando a parlare di lei. Sono tanti i telespettatori che non riescono a mettersi l’anima in pace, continuando perciò a farsi domande. La diretta interessata ha rotto di nuovo il silenzio e ha messo i puntini sulle i ancora una volta. Come accaduto con Gianni Sperti, la bella siciliani ha chiarito la sua posizione anche nei confronti del suo ex corteggiatore, arrivando anche a mettere in guardia Teresa Langella. A quanto pare, l’opinione della Fasone nei confronti di Dal Corso non è delle migliori.

Mara esordisce così: “Caro Andrea Dal Corso prova a dimenticare qualsiasi tipo di rapporto avuto con me. […] Prima che io abbandonassi il trono, sono stati pubblicati vari articoli che anticipavano la notizia di un mio possibile abbandono.” Dalle parole della Fasone si comprende come non creda assolutamente all’interesse che lui sta dichiarando nei confronti di Teresa. “Il ragazzo ha avuto ben sei giorni di tempo per pensare ad una giusta motivazione e rimanere seduto, quindi ha pensato bene di sputare nel piatto in cui ha mangiato pur di rimanere in tv. Visto che sei abituato a metterci la faccia, racconta a Teresa il pensiero che mi esprimesti su di lui.”

Uomini e Donne: Mara Fasone avverte Teresa Langella su Andrea Dal Corso

Mara non crede assolutamente all’interesse di Andrew per Teresa e lancia una forte e chiara frecciatina al corteggiatore di Uomini e Donne. “Nonostante Teresa non simpatizzi per me, le auguro di aprire al più presto gli occhi perché non auguro a nessuno di avere a fianco una persona così.”