Uomini e Donne gossip: Mara Fasone vuole tornare in Tv

Uomini e Donne, l’ex tronista Mara Fasone pronta a rimettersi in gioco in tv: le sue parole su Grande Fratello e Isola dei famosi

L’esperienza a Uomini e Donne non si è conclusa nel migliore dei modi per Mara Fasone. L’ex tronista siciliana, come molti ricorderanno, dopo essersi messa in gioco in tv aveva deciso di concludere il suo percorso prima del tempo, lasciando il trono e non presentandosi più in trasmissione. Forse per questo motivo, oggi, Mara vorrebbe avere una seconda possibilità in tv, la giusta occasione per farsi conoscere meglio dal pubblico che l’ha seguita al Trono Classico e tuttora la stima. Grazie al gioco delle domande su Instagram, difatti, la Fasone ha svelato ai suoi follower che sarebbe contenta di ritornare in televisione. Magari il Grande Fratello o, perché no, l’Isola dei famosi. Se e qualora le venisse proposto un reality, dunque, l’ex tronista non si tirerebbe indietro.

La risposta che più ha stupito i seguaci di Mara Fasone, specie quelli che l’hanno conosciuta a Uomini e Donne, è stata proprio quella relativa al programma di Maria De Filippi. Mara, dopo l’addio burrascoso e l’eliminazione improvvisa dalla trasmissione, pare adesso aver dimenticato i dissidi e i dissapori con il pubblico e gli opinionisti, che in passato l’avevano spinta a lasciare il Trono Classico. Proprio poche ore fa, quando le hanno chiesto se sarebbe pronta a ritornare come tronista, lei – spiazzando tutti – ha risposto: “Perché no?”. Che sia giunta l’ora di un trono bis anche per lei?

Uomini e Donne, anche Sara Affi Fella pronta per un reality: l’ex tronista sogna il Grande Fratello

Come Mara Fasone anche Sara Affi Fella, un’altra ex tronista molto chiacchierata e discussa fuori dagli studi di Uomini e Donne, sogna di ritornare in tv. La ragazza, proprio recentemente, ha affermato che le piacerebbe partecipare al Grande Fratello.