Uomini e Donne gossip, Manuel Vallicella: “Brutta esperienza da piccolo”

Gossip Uomini e Donne, il trono di Manuel Vallicella

Il trono di Manuel Vallicella, ex corteggiatore di Ludovica Valli, è finito da moltissimo tempo, non nel migliore dei modi, tra l’altro, ma nonostante questo l’ex tronista di Uomini e Donne continua ad essere seguito dai fan della trasmissione di Canale 5. Lui stesso apprezzerà l’affetto che ancora gli dimostrano, e gli sarà servito senza dubbio per superare la morte della mamma e per sentirsi, diciamo così, meno solo; sarà per questo, forse, che non ha mai smesso di pubblicare storie con foto e filmati sulla sua vita, e di rispondere anche alle domande dei più affezionati. Come ha fatto proprio recentemente, tra l’altro, parlando di alcuni dei suoi tatuaggi e mantenendo la calma nonostante gli insulti dei soliti fastidiosi odiatori seriali.

Uomini e Donne gossip, critiche ingiustificate a Manuel

A Manuel è stato criticato il fatto che il suo corpo è ricoperto da troppi tatuaggi e che questo lo rende meno bello rispetto a quanto lui crederebbe di essere: “Ma davvero credi – questa solo una delle tante domande provocatorie rivoltegli su Instagram – di piacere alle donne tutto rovinato di tatuaggi come lo sei tu?”. La risposta di Manuel è stata garbatissima, e anche se non lo fosse stato avrebbe avuto degli ottimi motivi per essere tutt’altro che gentile: “Se piaccio o meno – queste le sue parole – poco m’importa, sai? Chi vuole va oltre”. Noi siamo subito andati oltre quando lo abbiamo conosciuto a Uomini e Donne, e sfidiamo chiunque a dire che Manuel non sia un ragazzo non solo molto carino ma anche dolce e a modo: basta riguardarsi le esterne con Ludovica e il suo trono, che purtroppo ha abbandonato ammettendo di non viversi bene l’esperienza, per capire di cosa parliamo.

Manuel Vallicella, il segreto dietro a un tatuaggio

Manuel ha anche parlato di uno dei tanti tatuaggi che si è fatto, anche se non ha voluto rispondere del tutto a una domanda di un follower: “Che significato – gli hanno chiesto in seguito – ha la croce rovesciata sotto l’occhio?”. “Un’esperienza molto negativa – ha risposto Manuel – che mi è successa da piccolo. Altro non dico!”. Non sappiamo se Vallicella tornerà mai sull’argomento ma una cosa è certa: dietro ai tatuaggi c’è molto di più, come ha dimostrato tra l’altro in un’altra recente storia Instagram, e al solito nel Web si fa presto a emettere giudizi senza pensare a ciò che si dice.