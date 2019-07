Uomini e Donne gossip, Manuel Vallicella brutto periodo: “Ti salva la vita, più forte”

Gossip Uomini e Donne, Manuel Vallicella dopo la morte della mamma

Quello di Manuel Vallicella è stato un anno difficile perché, come senz’altro saprete, il 12 febbraio è morta la mamma dopo una lunga malattia; sapevamo della situazione sin da Uomini e Donne, dove il ragazzo è stato prima corteggiatore (di Ludovica Valli), poi tronista, ma la notizia ci ha lasciato di stucco e ci ha molto rattristito perché Manuel aveva (ed ha tuttora) un legame fortissimo con la mamma. Nonostante le difficoltà l’ex tronista non si è mai dato per vinto, ha sempre cercato di affrontare la vita col sorriso senza nascondere però il dolore che provava, e basta guardare i post pubblicati su Instagram per capirlo. Oggi Manuel è una persona diversa, e deve tutto allo sport.

Uomini e Donne gossip, la sofferenza di Manuel: “Se mi guardo indietro sono fiero”

“Quando lo sport ti salva la vita – queste le sue parole, pubblicate a commento di una foto in cui lo si vede seduto su una panca in palestra –! Se mi guardo indietro di qualche mese sono fiero di come sono cambiato… non esteticamente ma dentro di me. Sono più forte! Grazie”. Non si tratta di un’esagerazione: sappiamo tutti a che punto lo sport può aiutare, con i sacrifici che comporta, gli obiettivi che richiede e tutto ciò che gli ruota intorno. Forse saprete ad esempio che lo stesso Daniele Dal Moro del Grande Fratello è riuscito a superare alcuni suoi problemi legati al passato buttandosi a capofitto nell’attività fisica, e siamo felicissimi che anche Manuel ora stia molto meglio.

Le ultime news su Manuel Vallicella

Manuel è entrato a UeD come corteggiatore, poi è diventato tronista ma si è subito reso conto di non essere adatto all’ambiente televisivo; difatti il suo trono non è mai decollato e nonostante l’invito della stessa Maria De Filippi a rifletterci decise di abbandonare. Ora che il puzzle della sua vita si sta ricomponendo dopo la morte della madre ed essendo passati tanti anni, sarebbe bello poterlo rivedere a Uomini e Donne, dove tutti lo abbiamo apprezzato per la sua sincerità e lealtà; forse lui non ci pensa neanche, e magari neanche gli autori, però se pensate alle ultime stagioni di Uomini e Donne, e ai flop di alcune coppie, converreste senz’altro con noi che sarebbe bello vedere più un tronista come lui che i soliti personaggi. Vi lasciamo al post pubblicato da Manuel: