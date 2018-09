Uomini e Donne gossip, Manfredi Ferlicchia: pausa da Instagram

Uomini e Donne gossip: per quale motivo l’ex corteggiatore Manfredi Ferlicchia si allontana dai social?

Uno degli storici protagonisti di Uomini e Donne, nelle scorse ore, ha postato uno strano messaggio su Instagram. Il personaggio in questione è Manfredi Ferlicchia, ex corteggiatore di Giorgia Lucini. Il biondo ragazzo dagli occhi azzurri, all’epoca conquistò la tronista fino al punto da farsi scegliere. Felicemente innamorati, i due trascorsero insieme circa tre anni per poi lasciarsi definitivamente dopo aver partecipato ad una delle edizioni di Temptation Island. Il loro falò finale è ben impresso nella mente dei fan della coppia. Ferlicchia lasciò Giorgia senza voler sentire ragioni per via di atteggiamenti che la stessa ex tronista aveva avuto nei confronti di uno dei tentatori.

Dopo allora nessun riavvicinamento, nessun ritorno di fiamma. Tutto completamente finito sotto gli occhi di Filippo Bisciglia. Giorgia, in seguito, ritrovò l’amore tra le braccia di Andrea Damante, conosciuto nello stesso programma che troncò la sua storia d’amore con Manfredi. Tra i due durò poco tempo, mentre invece Ferlicchia si innamorò di Ylenia Minniti, anche questa storia terminata. Pochi giorni fa, la stessa Giorgia ha annunciato di essere in dolce attesa, il suo amore con il cestinista italiano Federico Loschi darà alla luce il loro primo figlio. Come avrà reagito Manfredi Ferlicchia alla notizia della gravidanza di Giorgia?

Manfredi sceglie di ritirarsi momentaneamente da Instagram

L’ex corteggiatore spiazza il mondo dei social postando queste parole: “Ho deciso di chiudere il profilo Instagram almeno per un pò. Spero che non ve la prendiate, ma ho i miei buoni motivi. Starò lontano dai social per un pò di tempo. Ci vediamo presto”. Messaggio che ricorda vagamente quello di Luigi Mastroianni dello scorso giugno, quando di fondo c’erano problemi di salute e sentimentali. Ma, quali saranno i buoni motivi dei quali parla Manfredi? E, soprattutto, questa pausa momentanea, ha a che vedere con quanto appena annunciato da Giorgia e Federico?