Uomini e Donne news, Giorgia Lucini incinta: l’annuncio che commuove

News Uomini e Donne, Giorgia Lucini diventa mamma: l’annuncio ufficiale

Giorgia Lucini è pronta a diventare mamma. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ufficializzato la notizia della sua gravidanza attraverso il proprio profilo Instagram. La bellissima ragazza è infatti pronta a mettere al mondo il suo primo figlio. Prima ancora che iniziassero a circolare strani rumors sui social, l’ex fidanzata di Andrea Damante ha vuotato il sacco. Il tutto è stato svelato con un dolcissimo scatto in compagnia del suo uomo, nonché futuro papà. I due sono fidanzati da ormai diverso tempo e insieme sono davvero molto belli. Dopo la fine della storia con il giovane di Verona, la Lucini ha ritrovato l’amore al fianco di Federico, bellissimo giocatore di basket e completamente sconosciuto al mondo dello spettacolo.

Su Instagram, Giorgia Lucini si mostra in tutta la sua bellezza e dolcezza con il pancino che ha già iniziato a venire fuori. L’ex tronsita scrive: “Ciao a tutti! Per scelta di mamma e papà sono rimasto nascosto per un po’ di tempo… Da essere un puntino sono passato ad essere una caramella… Da un limone ed ora che sono quasi un kiwi… visto che, per sentito dire, sono sempre stato il loro sogno più grande… ci tenevo a condividere con voi la mia crescita.. e a dirvi che non so ancora come mi chiamo ma so che ora sono un po’ più di 6cm. Ho quasi quattro mesi e sto molto bene. Vi terrò aggiornati!”

Giorgia Lucini mamma dopo Uomini e Donne: il messaggio di Sonia Lorenzini

I fan di Giorgia sono accorsi ad augurare alla coppia tanto amore, fortuna e felicità. Tra tutti i commenti, ad aver catturato l’attenzione di molti è stato quello di Sonia Lorenzini. “Sarete due genitori magnifici!” La Lorenzini e la Lucini hanno stretto una bellissima amicizia nell’ultimo periodo e spesso si mostrano insieme e spensierate.