Uomini e Donne gossip, Luigi pazzo di Sonia: la corteggiatrice spiazza

Gossip Uomini e Donne, Luigi e Sonia: la nuova corteggiatrice di Mastroianni spiazza il tronista

Dopo Irene, è arrivata anche Sonia a fare breccia nel cuore di Luigi. Il tronista di Uomini e Donne ha infatti deciso di portare fuori una nuova ragazza. La prima esterna tra i due è andata molto bene, nonostante lui non avesse avuto una bellissima prima impressione nei confronti della corteggiatrice. I due si sono trovati a Ponte Milvio a Roma, per poi spostarsi in una palestra. Hanno parlato molto, si sono conosciuti e il siciliano ha rivelato di vederla come una donna sulle sue e che se la tira molto. In ogni caso, la diretta interessata svela di voler mostrare al ragazzo un altro lato di sé che sicuramente non si sarebbe mai aspettato. La corteggiatrice lo sfida in un combattimento di arti marziali e lo mette al tappeto nel vero senso della parola.

Luigi è rimasto sorpreso nel conoscere un po’ più a fondo Sonia e in studio dichiara di aver avuto una buonissima impressione. Ma chi è la ragazza? Cercando sui social, scopriamo che Sonia è siciliana, proprio come il tronista. A quanto pare, la giovane donna sembra essere un volto totalmente nuovo al pubblico della trasmissione di Maria De Filippi. Sui social si mostra in tutta la sua bellezza e con un fisico mozzafiato. Nonostante la prima esterna sia andata bene, grazie all’ultima registrazione abbiamo scoperto che Mastroianni non l’ha ancora riportata fuori. Come mai?!? Senza dubbio, Sonia potrebbe essere una grande rivale di Irene.

Uomini e Donne, Luigi: scelta ancora molto lontana? Ultime news

Ad oggi, Luigi sembrerebbe essere ancora molto lontano dalla scelta finale. Il tronista di Uomini e Donne continua a conoscere le sue corteggiatrici, una su tutte Irene. Quest’ultima è quella che per ora l’ha colpito di più. Anche se pare essersi ricreduto anche su Sonia. Altra ragazza che sembrava interessarle molto era Antonella, che però reputa un po’ troppo pesante e gelosa.