Uomini e Donne gossip, Klaudia Poznanska fidanzata con un calciatore? La verità

Klaudia Poznanska fidanzata con un calciatore? Esplode il gossip sull’ex di Uomini e Donne

Klaudia Poznanska si è fidanzata dopo Uomini e Donne? L’ex corteggiatrice è al centro del gossip in queste ore e al suo nome è stato affiancato quello di un calciatore. Si tratta di Davide Frattesi, classe 1999 e romano. I due potrebbero essersi conosciuti proprio nella Capitale, visto che Klaudia è di Rieti, dunque non molto lontano. Da quando è terminato il trono di Andrea Zelletta, che alla fine ha scelto Natalia, Klaudia non è stata vista con nessun nuovo ragazzo. Fino a oggi il suo nome non è comparso fra i gossip di Uomini e Donne, ma l’estate ha fatto scattare lo scoop anche su di lei. Tutto è partito da un video postato dal calciatore in cui si vede Klaudia alla guida della macchina in cui si trovavano. Nessun bacio, nessun abbraccio, né un avvicinamento: erano solo in macchina insieme.

Uomini e Donne, Klaudia fidanzata con un calciatore dopo Andrea Zelletta? Lei fa chiarezza

Klaudia Poznanska e Davide Frattesi inoltre hanno iniziato a seguirsi su Instagram ed è bastato questo, insieme al video, a far scattare il gossip. Ma potrebbero essere solo amici, o chissà potrebbe trattarsi di una conoscenza appena iniziata dunque in tal caso sarebbe presto per parlare di fidanzato. Lo diciamo perché l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha smentito il gossip. Poche ore fa, infatti, ha postato lo screenshot della notizia che la vorrebbe fidanzata con un calciatore e ha scritto: “Ah davvero? Non lo sapevo… Accertatevi prima di fare qualche gossip”. Fortunatamente non ha reagito proprio male – non c’è da sorprendersi, viste anche le sue ultime parole su Andrea e Natalia -. Klaudia si è limitata a smentire il fidanzamento, invitando tutti a fare più attenzione prima di parlare di fidanzati o presunti tali.

Uomini e Donne gossip, Klaudia Poznanska e Davide Frattesi non stanno insieme

Dunque Klaudia Poznanska e Davide Frattesi non stanno insieme. Non ora, almeno. Poi quel che succederà si vedrà. Lei non ha aggiunto ulteriori particolari sul loro rapporto, ma di sicuro i fan del programma di Maria De Filippi terranno sotto controllo i movimenti social dei due ragazzi. Scopriremo nei prossimi giorni quindi se emergeranno ulteriori particolari, per il momento, e visto ciò che ha scritto lei, possiamo solo dire che tra Klaudia e il calciatore Frattesi non c’è del tenero.