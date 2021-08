Uomini e Donne gossip: Joele e Giulietta sono i nuovi tronisti?

Le registrazione del popolare dating show di Canale 5 Uomini e Donne sono iniziate nella giornata di martedì 24 agosto. Nel mentre è grande la curiosità tra i fan del programma, per conoscere chi saranno i nuovi tronisti e troniste di Maria De Filippi.

Ci sono tante indiscrezioni e rumors che si stanno rincorrendo sul web. Nelle ultime ore Deianira Marzano ha pubblicato nelle sue Instagram stories una conversazione con un suo follower, che segnalava l’identità del nuovo tronista.

Stando alla segnalazione il nuovo protagonista del Trono Classico si chiamerebbe Joele, classe 1995 e sarebbe originario di Venezia. Mai come in questo caso il condizionale è d’obbligo, poiché stiamo viaggiando solo su dei rumors.

La gola profonda ha riferito inoltre alla Marzano che il ragazzo starebbe dicendo a tutti già da due mesi della sua partecipazione al programma. Sarà proprio così? Solo guardando le prime puntate del dating show in quota Mediaset si scoprirà se Joele è effettivamente tra i nuovi fortunati tronisti.

Ma non è finita qui. Nelle scorse ore sono trapelate nuove voci anche riguardanti una nuova tronista. In questo caso però a diffondere l’indiscrezione è stato Amedeo Venza dal suo account ufficiale Instagram. Anche in questo caso il rumors sarebbe stato recapitato e svelato attraverso un messaggio diretto.

Pare che la nuova tronista si chiami Giulietta. La ragazza sarebbe originaria di Catania. In questo caso l’utente che ha dato l’informazione riferisce di aver sentito parlare la cugina di una sua amica, che affermava che la cugina si stava recando negli studi per la registrazione.

A Venza è stato mandato anche il profilo della ragazza presunta tronista. Se è davvero lei non possiamo al momento saperlo. Quindi non rimane che attendere di vedere la prima puntata di Uomini e Donne per scoprire se le indiscrezioni sempre più insistenti di questi giorni corrispondono a verità oppure no.

Nel frattempo, nelle ultime ore stanno facendo molto discutere alcune dichiarazioni di un ex volto noto della celebre trasmissione di Canale 5. Si tratta dell’ex tronista Davide Donadei che nelle ultime ore si è lasciato andare ad uno sfogo in replica alle critiche ricevute dopo un suo allontanamento dai social.