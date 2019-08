Uomini e Donne gossip, Ivan Gonzalez: “Porto Sonia in Messico”

Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez sono ancora una coppia. Le voci di rottura sono state smentite ieri dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, attraverso una serie di Instagram Stories, ha affermato che la love story non è giunta al capolinea seppur ci sono alcuni ostacoli da superare. Ostacoli di natura geografica e lavorativa. Gonzalez infatti ha parecchi impegni in terra iberica mentre lei si muove principalmente in Italia. Oggi, invece, ha parlato l’ex tronista che ha fatto eco alla fidanzata. Anche lui ha detto senza se e senza ma che il rapporto sentimentale è ancora vivo. Ma c’è di più: con ogni probabilità lo spagnolo porterà la sua dolce metà in Messico.

“Come ha detto Sonia non ci siamo lasciati, siamo ancora insieme. E quindi sto pensando che la devo portare in Messico. Che dite voi?”. Con queste parole Gonzalez da un lato ha confermato quanto detto dalla Pattarino nelle scorse ore, dall’altro ha confidato che potrebbe portarla con lui oltreoceano (Ivan non ha chiarito se il viaggio sarà per lavoro o per svago). La domanda rivolta ai fan (“Che dite voi?”) pare infatti più un’affermazione piuttosto che un dubbio. Dunque la coppia potrebbe presto tornare unita anche ‘fisicamente’. Le voci di rottura sono lontane, almeno per il momento.

“Vi dico tranquillamente che tra me e Ivan non è mai finita, non ci siamo mai lasciati” ha confidato, lungo la giornata di ieri, Sonia ai suoi fan di Instagram. “Come tutte le coppie normali – ha proseguito– ci sono dei periodi no. Ci sono delle incomprensioni, solo che per noi ha influito molto la distanza e per motivi lavorativi non ci siamo potuti vedere”. L’ex corteggiatrice infine ha chiosato: “Comunque stiamo ancora insieme e caso mai ci dovessimo lasciare, per rispetto a voi, che ci avete sempre seguito e sostenuto, lo diremmo”.