Uomini e Donne gossip, Ivan e Sonia si rivedono: parla la Pattarino prima della partenza per il Messico

Anche i più scettici dovranno ricredersi. Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez sono ancora una coppia a tutti gli effetti e domani torneranno vicini ‘fisicamente’ dopo aver passato dei giorni in solitaria. A confermarlo è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che con delle Stories su Instagram ha detto che tra qualche ora raggiungerà a Madrid l’ex tronista con il quale partirà poi alla volta del Messico. Il viaggio oltreoceano era già stato annunciato dallo stesso Ivan nella giornata di ieri. Così si smorzano definitivamente le voci che vorrebbero i due in profonda crisi o addirittura già al capolinea.

“Buongiorno, come ben sapete sono in fase partenza, sono in fase valigia quasi terminata. Domani partirò per Madrid e come vi ha accennato Ivan ieri poi si partirà per il Messico” confida Sonia che fa eco a quanto dichiarato da Gonzalez nelle scorse ore: “Come ha detto Sonia non ci siamo lasciati, siamo ancora insieme. E quindi sto pensando che la devo portare in Messico. Che dite voi?”. Nessuna rottura in vista, perciò. Anzi durante il viaggio in Centro America la coppia cercherà di recuperare il tempo perso, quello della distanza di questi giorni passati da Sonia in Sardegna e da Ivan in Spagna.

Uomini e Donne gossip, Ivan e Sonia in Messico: il viaggio oltreoceano e i problemi di coppia da risolvere

Il viaggio in Messico potrebbe anche servire alla coppia per risolvere alcuni problemi. La Pattarino non ha mai nascosto che la relazione con Ivan non sia una passeggiata per diversi motivi. “Come tutte le coppie normali – ha spiegato di recente – ci sono dei periodi no. Ci sono delle incomprensioni, solo che per noi ha influito molto la distanza e per motivi lavorativi non ci siamo potuti vedere”. L’ex corteggiatrice infine ha chiosato: “Comunque stiamo ancora insieme e caso mai ci dovessimo lasciare, per rispetto a voi, che ci avete sempre seguito e sostenuto, lo diremmo.”