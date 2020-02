Uomini e Donne gossip Irene Capuano, Federica: “Non rubo fidanzati”

Federica Spano e Irene Capuano hanno litigato per via di un ragazzo? La prima ha smentito sui social l’intera vicenda

Solo qualche giorno fa, ci siamo occupati di un gossip che riguardava le due ex corteggiatrici di Uomini e Donne in merito ad un presunto litigio avvenuto tra le due per via di un ragazzo. Secondo lo scoop lanciato da Very Inutil People, Federica avrebbe rubato il fidanzato alla romana. All’epoca della partecipazione al dating show di Canale 5, tra loro e Claudia Dionigi si era creata una bella amicizia, continuata anche dopo la fine del programma. Nell’ultimo periodo, però, in molti hanno notato un certo distacco tra le due ragazze ed è stato ipotizzato un litigio, sempre smentito dalle dirette interessate. Il gossip degli ultimi giorni sembrerebbe invece confermare la distanza tra le due. La Spano ha davvero tradito l’amicizia con la Capuano? Nelle ultime ore, Federica ha deciso di raccontare la sua verità su Instagram.

La replica di Federica Spano: “Non conoscete tutta la storia”

“Mi arrivano segnalazioni, foto e notizie delle cose che girano assolutamente non vere, e sottolineo non vere”, ha dichiarato la Spano tramite il suo account Instagram dando la sua versione dei fatti. “Mi sembra giusto replicare dal momento in cui vengo vista come una persona che è lontanissima da quello che posso essere io, una persona senza rispetto, una persona che ruba i fidanzati o le frequentazioni. Non ho mai mancato di rispetto, per me il rispetto è la prima cosa in assoluto, soprattutto quando vengono toccati questi argomenti. È arrivato il momento dire la mia, perché non passo di certo per una mer.a, ovvero per quella che non sono. Per chi mi vuole bene, mi conosce sa, non ho bisogno nemmeno di parlare, però per chi non mi conosce ed apre la bocca e gli da fiato e giudica senza sapere vorrei dirgli questo ‘Non conoscete le dinamiche, questa fiction che si è creata, vi chiedo di rispettarmi e rispettare un po il tutto‘, ringrazio tanto per i messaggi di quelli che mi vogliono bene”.

Lo scoop di Very Inutil People

I rumors su i presunti dissapori tra le due ex corteggiatrici sono stati riportati da Very Inutil People che, rispondendo ad alcune domande dei follower, ha lanciato lo scoop sulle due. Qualcuno avrebbe chiesto a chi si riferisse l’ex di Luigi Mastroianni in alcune sue storie e la risposta ha indicato Federica Spano. Scendendo ancor più nel dettaglio, il blog ha riferito ai fan di un gossip che circolerebbe sulle due amiche. “In pratica a Irene piaceva un tipo, che non ricordo come si chiami, e Federica si è messa in mezzo. Così si mormora“.