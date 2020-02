UeD gossip, Irene Capuano e Federica Spano hanno litigato? C’entra un ragazzo

Uomini e Donne, Irene Capuano e Federica Spano rivali in amore? Fine di un’amicizia: lo scoop

Cosa sta succedendo tra Irene Capuano e Federica Spano? Nel mondo di Uomini e Donne sta circolando un gossip sulle due ex corteggiatrici. Se ben ricorderete, tra l’altro, Irene e Federica erano molto amiche. Si sono conosciute proprio al Trono Classico: Irene corteggiava Luigi Mastroianni, Federica invece Andrea Cerioli. Insieme a loro due c’era anche Claudia Dionigi, corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, e tutte e tre erano diventate davvero amiche. Il loro rapporto si è consolidato lontano dalle telecamere, perché uscivano spesso insieme a Roma. Insomma, sembrava essere nata una bellissima amicizia, ma dopo le scelte qualcosa è cambiato, al punto che i fan hanno iniziato a fare domande.

Irene Capuano in guerra con Federica Spano? C’entrerebbe un ragazzo: il gossip

Loro hanno sempre chiarito di non aver litigato, ma di avere meno tempo per frequentarsi. Risponderebbero la stessa cosa Irene e Federica oggi? Il gossip su un presunto allontanamento fra le due è partito da Very Inutil People, che rispondendo alle curiosità dei fan ha lanciato lo scoop. Tra le stories di Instagram, infatti, qualcuno ha chiesto a Very a chi potesse riferirsi Irene Capuano in alcune sue dichiarazioni e la risposta è stata chiara: Federica Spano. Inutile dire che subito i più curiosi hanno chiesto cosa fosse successo fra le due e Very non si è tirato indietro riportando una voce che circola nell’ambiente. Ecco cosa ha scritto: “In pratica a Irene piaceva un tipo, che non ricordo come si chiami, e Federica si è messa in mezzo. Così si mormora”.

Irene Capuano e Federica Spano hanno litigato? La loro amicizia sarebbe in bilico a causa di un ragazzo

Così si mormora, dunque nulla di ufficiale, ma queste poche parole sono bastate per insinuare il dubbio e immaginiamo che adesso in molti si siano riversati sui profili di Irene e Federica di Uomini e Donne per chiedere delucidazioni. Hanno litigato davvero oppure no? Attendiamo sviluppi!