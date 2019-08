Uomini e Donne gossip: Giulio sul trono, Giulia Cavaglià stupisce

Uomini e Donne gossip: Giulio Raselli è il nuovo tronista, Giulia Cavaglià commenta e stupisce

Giulio Raselli è il nuovo tronista di Uomini e Donne. La notizia era nell’aria ormai da settimane, la sua esperienza a Temptation Island come tentatore di Sabrina Martinengo aveva fatto capire al pubblico che Giulio mirava al trono ed ora ecco che ce l’ha fatta. Accanto a lui c’è un altro tentatore di quest’anno, Alessandro Zarino. Come poteva mancare in questa giornata fitta di gossip il commento di Giulia Cavaglià alla notizia? Stando a quanto dice l’ex tronista su Instagram, in molti le hanno chiesto il suo parere sul fatto che Giulio stia trovando l’amore all’interno del programma, e con lo stesso percorso che ha fatto lei. Giulia infatti aveva corteggiato Lorenzo Riccardi per poi finire sul trono, come adesso è successo a Raselli, con l’unica differenza che Giulio nel frattempo ha partecipato a Temptation Island.

Giulia Cavaglià su Giulio: parole inaspettate e speranze per l’ex corteggiatore

La storia tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano è finita malissimo, l’inizio dell’estate è stato per questo pieno zeppo di gossip e notizie sul loro conto, tanto che anche la redazione di Uomini e Donne aveva deciso di intervistare i protagonisti per vederci chiaro. Ora la Cavaglià si gode gli ultimi momenti dell’estate insieme agli amici e Manuel, così come Giulio, sono ricordi lontani. Nonostante questo, all’ex tronista sono arrivati tantissimi messaggi di utenti curiosi di sapere cosa pensasse del trono di Giulio. Le parole della Cavaglià potrebbero stupire, infatti ha specificato: “Mi state tormentando con questa cosa che Giulio è salito sul trono, io sono solo molto felice per lui e gli auguro tutto il meglio. Questo è il mio commento. Daje tutta!“, ha concluso Giulietta.

Giulio tronista di Uomini e Donne difende Javier Martinez di Temptation Island

Giulio e Javier hanno condiviso il villaggio di Temptation Island, proprio Raselli ha difeso l’amico durante la registrazione del programma quando si è parlato di Ilaria Teolis e Massimo Colantoni. Quest’ultimo ha stupito tutti, vuotando il sacco e spiegando di essersi fidanzato con la tentatrice Sonia Onelli.