Deianira Marzano colpisce ancora: una sua segnalazione ha mandato su tutte le furie Giulio Raselli di Uomini e Donne! Come sempre, Deianira ha dato voce e spazio a una ragazza che ha deciso di segnalarle un fatto su Giulio. Tutto ciò che la Marzano pubblica, se non viene corredato da prove e foto, va preso sempre con le pinze e spesso lei stessa ne prende le distanze. Soprattutto quando la segnalazione è pesante, ecco. Non ha ritenuto questa su Giulio così grave da specificare qualcosa in più, si è limitata a postare il messaggio che ha ricevuto tra i Direct di Instagram in cui si parla della vacanza dell’ex tronista in Puglia.

Giulio Raselli sta trascorrendo qualche giorno nel Salento, su Instagram sta postando storie e foto ringraziando ed elogiando la gente pugliese che si è rivelata ospitale come sempre. Dopo questi racconti e le immagini dalle splendide spiagge del Sud Italia, Giulio ha postato un duro sfogo contro le segnalazioni di Deianira. Partiamo dal messaggio condiviso proprio dalla Marzano, però. Nella segnalazione hanno raccontato che Giulio si trova a Lecce e si è rivelato molto simpatico e alla mano. La ragazza in questione ha notato però un comportamento che non condivide:

“Ci prova con tutte le ragazze che si fanno la foto con lui. E dice esplicitamente di vedersi non in un locale ma in camera. Mi è scaduto molto se riesco ad avere qualche screen te lo mando”

Naturalmente questa è la versione dell’autrice, o autore, di questa segnalazione ed è giusto non dare nulla per certo, in casi come questi. Deianira si è limitata a commentare così: “Ma che combini”. La segnalazione è arrivata in poco tempo a Giulio, che non ha affatto gradito la cosa. Pare però che più della segnalazione in sé per sé sia sempre più infastidito dall’atteggiamento di Deianira Marzano. Nel suo sfogo, però, Giulio non ha negato di provarci con le ragazze, ma ha specificato di essere single e di poter agire come meglio crede:

“Deianira che a 54 anni o quanti ne hai pubblichi ancora screen di gente che sparla e lo fa con cattiveria… Mi hai rotto i cog…ni per tutto il mio percorso televisivo… Molla lì. Ma soprattutto sono single e libero di scrivere a chi voglio e nelle modalità che reputo opportune”

A fine sfogo, Giulio Raselli ha lanciato una sfida a Deianira: trovare uno screen o comunque una prova di un suo comportamento simile quando era fidanzato. Lui è certo che non ne esistano, perché si è sempre comportato bene. Adesso invece è single, e con l’ex Giulia D’Urso ha ricostruito un rapporto civile, quindi “decido come vivere la mia vita”.