Uomini e Donne gossip, Giulia Cavaglia: l’esterna con Manuel sorprende

Uomini e Donne gossip, Giulia Cavaglia conosce Manuel Galiano e il pubblico va in tilt

Giulia Cavaglia e Manuel Galiano a Uomini e Donne conquistano proprio tutti i telespettatori. I fan dell’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi si mostra particolarmente a suo agio in compagnia del bel corteggiatore. Quest’ultimo sta portando avanti anche una conoscenza con Angela Nasti. Ma ecco che Manuel ammette di trovarsi molto meglio in compagnia di Giulia e il pubblico non può dargli torto. Infatti, nel corso della loro prima esterna hanno subito fatto notare di avera una certa complicità. Il percorso della Cavaglia come tronista è iniziato da poco, ma ora c’è già chi spera che la sua scelta ricada proprio su Manuel. Tra sorrisi e abbracci, i due hanno trascorso un’esterna tranquilla e serena. Diverse sono la battutine che si scambiano, anche con un po’ di imbarazzo. I telespettatori sui social fanno subito sapere di essere dei sostenitori di questa probabile coppia del Trono Classico. “Giulia e Manuel prima esterna vera di questo trono” e ancora “Giulia e Manuel sono troppo carini”, si legge attualmente su Twitter.

Sembra proprio che solo attraverso un’esterna, Giulia e Manuel siano già riusciti a conquistare i telespettatori. Sicuramente, rispetto alla passata esperienza, la Cavaglia è stata rivalutata parecchio dal pubblico. Infatti, ricordiamo che la maggior parte dei telespettatori hanno sempre fatto il tipo per Claudia Dionigi, scelta di Lorenzo. Anche Tina Cipollari ha ammesso, durante la scorsa puntata, di aver rivalutato Giulia. Intanto, quest’ultima conquista tutti con il rapporto nato con Manuel. Non è, però, la prima volta che i due si incontrano. In passato, i due si erano già conosciuti in una discoteca di Torino. La conoscenza non andò avanti in quanto Giulia si fidanzò con un altro ragazzo. Ora entrambi ammettono di credere nel destino, poiché si sono magicamente ritrovati.

Gossip Uomini e Donne: Manuel Galiano tra Giulia Cavaglia e Angela Nasti

La conoscenza di Giulia e Manuel piace al pubblico, ma meno ad Angela. Quest’ultima appare subito infastidita, tanto che cerca delle spiegazioni dal corteggiatore. “In tre esterne che ho fatto con te non sono stato bene come in una che ho fatto con lei. C’ho avuto subito quel feeling”, afferma Manuel. Intanto, anche Giulia conferma il suo interesse: “Ci piacevamo prima di tutto questo”.