Uomini e Donne, Ginevra Pisani dopo Claudio D’Angelo primo San Valentino da single: “Non voglio abbattermi”

Oggi è il primo San Valentino che Ginevra Pisani passa da sola dopo la fine della relazione con Claudio D’Angelo. La festa degli innamorati non deve essere proprio un bel giorno per chi ha appena chiuso una storia ed è tornato single. Di questo stamattina ne ha parlato l’ex corteggiatrice che, con il sorriso stampato sulla bocca, ha confessato di sentirsi strana perché da anni, ormai, era abituata a passare questo giorno in coppia. “Auguri di San Valentino a tutti e a tutte, festeggiatelo mi raccomando” ha esordito dicendo Ginevra Pisani su Instagram stories “Fortunate voi, io starò a casa”.

Ginevra poi, nei video caricati sul suo profilo, ha aggiunto: “Sinceramente non sono più abituata a non festeggiare San Valentino e tutti questi cuoricini sparsi dappertutto, tutti questi negozi con questi ‘Ti amo’ dichiarati, così, pubblicamente sono bellissimi però allo stesso tempo mah!”.L’ex fidanzata di Claudio D’Angelo, comunque, ha ribadito di non essere intenzionata a far vincere il cattivo umore. Ai suoi follower, difatti, ha detto: “Siccome mi conoscete, io sono sempre super solare, non voglio abbattermi, quindi fatemi sognare un poco. Fatevi sapere cosa farete per sorprendere il vostro lui o la vostra lei”.

Uomini e Donne, Claudio D’Angelo confessa: “Sono ancora innamorata di Ginevra Pisani”

Se per Ginevra Pisani la storia con Claudio D’Angelo sembra essere ormai un capitolo chiuso, lo stesso non si può dire di lui. L’ex tronista, proprio recentemente, ai microfoni di Radio Radio ha dichiarato di essere ancora innamorato di lei (per leggere l’intervista completa clicca qui). I ragazzi e le ragazze che hanno fatto il tifo per lui e Ginevra al Trono Classico, ovviamente, ancora oggi sperano di vederli tornare insieme. E chissà, forse non è ancora detta l’ultima parola.