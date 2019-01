Uomini e Donne gossip, Gianluca e Roberta sconvolgono tutti: “Che disagio”

Uomini e Donne gossip, Gianluca e Roberta creano il caos in studio: il pubblico imbarazzato per loro

Nel corso della puntata del Trono Over di Uomini e Donne in onda l’8 gennaio, Gianluca e Roberta riescono a sconvolgere proprio tutti! Dopo la lettera al genio della lampada di Angela, si passa alle frequentazioni che sta portando avanti la dama. Quest’ultima si sta attualmente conoscendo con Andrea e Riccardo. Mentre si trova al centro dello studio insieme al primo ecco che Gianluca dà vita a una scenata di gelosia. Il cavaliere chiede a Roberta di tornare a frequentarsi, in quanto lui ha capito di provare dei sentimenti molto importnati nei suoi confronti. Gianluca si mostra in studio come una persona diversa dal solito. Infatti, i telespettatori erano abituati a vederlo come una persona calma e tranquilla. Invece, nel corso di questa puntata, Scuotto si lascia andare a una vera e propria scenata in piedi, in mezzo allo studio. Un atteggiamento alquanto strano per il pubblico, ma anche per Tina e Gianni. Infatti, i due opinionisti continuano a essere sicuri del fatto che Gianluca e Roberta siano in realtà d’accordo.

“Che disagio, ma cosa sta succedendo? Sembra una soap recitata male”, si legge attualmente sui social. Questo è uno dei tantissimi commenti condivisi dal pubblico durante la “sceneggiata” di Gianluca. Il cavaliere arriva addirittura a inginocchiarsi di fronte alla dama, che però non intende riprendere la frequentazione. Ma non è solo l’atteggiamento di lui a insospettire i telespettatori e i due opinionisti. Infatti, secondo il pubblico, Roberta starebbe anche fingendo. La dama è sempre apparsa abbastanza innamorata del cavaliere e ora improvvisamente ha scelto di chiudere la conoscenza. A detta dei telespettatori, si tratta di una tattica per continuare a restare nel programma.

Gossip Uomini e Donne: Gianluca Scuotto criticato e accusato

Gianluca crea il caos in studio. Alcuni cavalieri sembrano prendere le sue difese mentre parlano con Gianni, ma c’è anche chi non crede alle sue parole. Ad esempio, Stefano afferma: “La tua è una parte, impegnati un pochino di più, non sei credibile”. Nonostante le critiche, Gianluca continua a implorare Roberta, che però sceglie di ballare con Andrea.