Uomini e Donne gossip, Gemma ringrazia Alessandra Amoroso: ecco perché

Gossip Uomini e Donne, Gemma Galgani: un messaggio speciale per Alessandra Amoroso, ecco cosa è successo

Gemma Galgani resta indubbiamente la protagonista indiscussa del Trono Over. Il pubblico di Uomini e Donne ha imparato ad amare e odiare allo stesso tempo la dama di Torino. Da ormai diversi anni, la signora fa parte del parterre femminile di Maria De Filippi e da sempre non fa altro che regalare grandissime emozioni. A quanto pare, come nelle precedenti stagioni, la donna continua a non avere moltissima fortuna in amore. In questi ultimissimi mesi, la Galgani ha deciso di conoscere e frequentare Rocco Fredella. Anche con quest’ultimo, però, le cose non sembrano andare molto bene. In uno dei loro ultimissimi balli, la redazione della trasmissione di Canale 5 ha scelto come sottofondo musicale uno dei nuovissimi brani di Alessandra Amoroso. Non è un segreto che per le varie esterne, i balli e le scelte, la padrona di casa e la sua redazione scelgano spesso come colonna sonora le canzoni della vincitrice di Amici.

Oggi, Gemma ha deciso di spiazzare tutti i suoi fan e non solo. La donna ha infatti lasciato un messaggio di ringraziamenti sul profilo Instagram della grande e bellissima Alessandra Amoroso. La Galgani ha lasciato tutti senza parole e in molti hanno gradito le parole che la donna ha riservato nei confronti della nota cantante. “Alessandra tu rendi tutto speciale, anche un mio ballo, lo hai reso indimenticabile. Grazie Ale! Ridi ridi come ridi tu, sei contagiosa con il tuo sorriso!”

Sono davvero molte le persone che hanno apprezzato il gesto di Gemma per Alessandra. Chissà invece l’Amoroso cosa ne pensi. Anche nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, Mercoledì 24 Ottobre 2018, la Galgani si è lasciata andare all’emozione dopo il racconto di Fabio e Marcella di Temptation Island Vip.