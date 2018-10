Uomini e Donne oggi: Gemma contro le dame di Rocco, ospiti in studio

Oggi Uomini e Donne: Gemma e la lite con le dame arrivate per conoscere Rocco

Oggi continua ad andare in onda il Trono Over di Uomini e Donne. Maria De Filippi torna ad invitare al centro dello studio Rocco Fredella. Per il cavaliere del parterre maschile hanno chiamato ben 80 donne e oggi ne sono arrivate in trasmissione altre cinque. Una volta arrivate, le signore si presentano all’uomo e alcune di loro non riescono ad evitare di fare qualche commento anche sulla relazione con Gemma. Di fronte alle parole delle nuove arrivate, la Galgani decide di non restare in silenzio e di intervenire immediatamente. La storica dama del programma di Canale 5 invita tutte le dame a parlare di sé, senza preoccuparsi di lei.

Di fronte allo sfogo di Gemma, anche Rocco sembra essere d’accordo con lei. Il cavaliere non crede che le dame interessate a conoscerlo debbano per forza parlare e commentare la sua storia con la Galgani. In ogni caso, alla fine, l’uomo manda via tutto perché non rimasto piacevolmente colpito da nessuna in particolare. A quanto pare, Fredella è ancora interessato alla signora di Torino. Si torna poi a parlare di Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura. Dopo Nilufar, Giordano e Nicolò, è arrivato il momento di far entrare un’altra coppia, Fabio e Marcella. I due sono stati i primi a richiedere il falò di confronto e perciò i primi a lasciare il docu-reality di Canale 5. Lui ha infatti chiesto il confronto a pochi giorni dall’inizio dell’avventura.

Uomini e Donne, arrivano Fabio e Marcella di Temptation Island Vip: ultime novità

Dopo Temptation, Fabio e Marcella si sono dedicati del tempo per stare soli e rafforzare il loro rapporto. Ad oggi sono felici e innamoratissimi e lui le ha finalmente regalato l’anello che voleva darle durante il falò di confronto. A quanto pare, perciò, il matrimonio è all’orizzonte.