Uomini e Donne gossip: la frecciatina di Mara Fasone a Teresa e Andrea

Uomini e Donne, Mara Fasone senza peli sulla lingua: la frecciatina a Teresa e Andrea

Andrea Dal Corso, come molti ricorderanno, inizialmente a Uomini e Donne era sceso per corteggiare Mara Fasone. Quest’ultima, interessata a conoscerlo dopo averlo visto a Temptation Island, aveva chiesto al ragazzo di rimanere in trasmissione per lei e, prima che abbandonasse il trono, con lui era uscita diverse volte. Le cose tra lei e Andrea sembravano andare bene ma, già allora, anche Teresa Langella aveva palesato il suo interesse per Dal Corso. Per questo motivo, quando Mara ha lasciato il Trono Classico, Andrea è rimasto nel programma per Teresa e con lei, alla fine, si è pure fidanzato. Gli occhi dei fan di Uomini e Donne, specie dopo quello che è successo nelle ultime settimane, sono adesso puntati su di loro.

Tutti vogliono saperne di più, e forse per questo motivo un utente, su Instagram, oggi ha pensato bene di chiedere a Mara Fasone che cosa pensasse lei di questa neo coppia. L’opinione di Mara su Teresa e Andrea? “Che dirvi, è una domanda che mi fate frequentemente, io tifo per l’amore, l’amore quello vero, quello con rispetto… però se loro sono felici!” ha affermato lei. La frecciatina finale di Mara, ovviamente, non è passata inosservata. Teresa Langella e Andrea Dal Corso replicheranno alle parole dell’ex tronista? Andrea d’altronde, come è successo con Mario Serpa, ha dimostrato di essere una persona che non si tira indietro quando bisogna rispondere a tono alle critiche.

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso e Teresa Langella innamorati: procede a gonfie vele la loro storia d’amore fuori dal programma

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, dopo numerosi alti e bassi, sono riusciti finalmente a ritrovarsi e lasciarsi alle spalle scontri e incomprensioni del passato. I due ex protagonisti di Uomini e Donne si stanno godendo adesso i primi momenti insieme e, come dimostrano i loro video e le loro foto sui social, appaiono felici e innamorati più che mai.