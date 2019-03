UeD, Andrea Dal Corso attacca Mario Serpa: l’opinionista risponde

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso contro Mario Serpa: dopo l’attacco arriva la risposta dell’opinionista

Sui social un acceso botta e risposta sta tenendo occupati Mario Serpa e Andrea Del Corso nelle ultime ore. L’ex corteggiatore di Teresa Langella, una volta concluso definitivamente il suo percorso all’interno di Uomini e Donne, pare si sia voluto togliere qualche sassolino sulla scarpa. Al Trono Classico, come molti ricorderanno, Mario non era sempre stato carino nei suoi confronti. L’opinionista, difatti, ha in più occasioni dichiarato di trovare Andrea finto e di non credere alle sue buone intenzioni nemmeno quando, dopo aver detto ‘no‘ a Teresa, ha provato a tornare sui suoi passi. Andrea Dal Corso, allora, oggi ha risposto a Mario e a quest’ultimo, su Instagram, ha lanciato una frecciatina non indifferente. “A.A.A. cercasi morosa per la serpe accanita. Posso invitarti anche io come ospite al mio compleanno sabato? Ti faccio provare una poltrona altrettanto comoda, però devi promettere che almeno due paroline le fai, dai”, ha scritto a Mario.

Il suo messaggio, in fine, Andrea Dal Corso lo ha concluso aggiungendo: “Tutti bravi a parlare quando tornano a casa! Vieni in Veneto che ti faccio vedere come faccio business!”. La risposta di Mario Serpa? Non è tardata ad arrivare. L’opinionista di Maria De Filippi, sentendosi tirato in causa, ha infatti replicato con tono altrettanto pungente alle parole dell’ex corteggiatore. “Gli offro un giretto gratis sulla giostra quando vuole. Preferisco essere single a vita e dormire sereno”, ha commento Serpa.

Uomini e Donne: Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono ufficialmente una coppia

Di Andrea Dal Corso se ne è parlato nelle ultime ore sopratutto per via della sua partecipazione, a sorpresa, all’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. In trasmissione c’era anche Teresa Langella, e sia lei che lui hanno dichiarato ieri di starsi frequentando fuori. Teresa e Andrea, nonostante gli alti e bassi del loro percorso, sono dunque oggi una coppia a tutti gli effetti.