UeD gossip, Fabio e Nicole: “Ecco perché non siamo al Festival di Venezia”

Uomini e Donne gossip: Nicole e Fabio assenti al Festival di Venezia, ecco perché

Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio di Uomini e Donne non hanno preso parte al Festival di Venezia. La coppia, a differenza di altri ex partecipanti del programma di Maria De Filippi, non sono giunti nella città veneta. I fan si sono subito chiesti come mai i due non avessero preso parte all’evento. Così a dare una risposta al pubblico ci ha pensato l’ex corteggiatrice, attraverso dei video su Instagram. Nicole ha dichiarato che avrebbero voluto partecipare al Festival di Venezia insieme a Fabio e di aver seguito con passione gli eventi. Ma a impedire alla coppia del trono classico di prendere parte sarebbero stati i numerosi viaggi che hanno scelto di fare insieme. Infatti, questa estate i fan hanno potuto vedere Nicole e Fabio visitare diversi Paesi nel mondo. Non solo, ultimamente la coppia ha anche trascorso un’intera settimana su una barca a vela.

Dunque, Nicole ha chiaramente ammesso di aver preferito conoscere nuovi posti e culture piuttosto che sfilare sul Red Carpet di Venezia. Ma l’ex corteggiatrice ha anche annunciato che l’anno prossimo sicuramente anche lei e Fabio prenderanno parte all’evento, essatamente come altre star e fashion blogger. In questi giorni abbiamo visto partecipare al Festival diversi volti di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Giulia De Lellis, che come sempre è riuscita ad attirare l’attezione con il suo look. Ma non solo, sul tappeto rosso hanno anche sfilato Camilla Mangiapelo, senza il suo Riccardo Gismondi, e Beatrice Valli con Marco Fantini. Quest’ultima coppia ha catturato l’interesse di tutti, con il look ma anche con l’ultima posa che ha fatto volare una parte del vestito dell’ex corteggiatrice.

Gossip Uomini e Donne: Nicole e Fabio girano il mondo insieme

Anche Ludovica Valli ha raggiunto Venezia in questi giorni. Intanto, Nicole ha rivelato di aver apprezzato tutti i look presentati al Festival. Ora per lei e Fabio arrivano nuovi e importanti viaggi. La Mazzocato ha parlato di Mykonos, della Corsica e di tanti altri posti che sono pronti a visitare insieme.