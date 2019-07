Uomini e Donne gossip: ex tronista in crisi per problemi col fisco

Un ex tronista di Uomini e Donne pare sia in crisi economica. Chi sarà?

Non è tutta rose e fiori la strada che spetta a coloro che escono dal programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Alcuni degli ex tronisti o degli ex corteggiatori riescono infatti a sbancare altri invece no. E questo è il caso di uno di loro che pare si trovi in una crisi economica non poco leggera. Si racconta infatti che un ex tronista, a causa del fisco, abbia addirittura dovuto vendere la propria casa ed accontentarsi di vivere in una stanza in affitto. L’esclusiva è stata lanciata dal settimanale Oggi ma ripresa anche da importanti siti, come per esempio Dagospia, che ne hanno fatto un vero e proprio indovinello. Adesso è partita dunque la caccia al nome anche perché la curiosità è davvero molta. Di chi si tratterà?

Gli unici due indizi del rebus che sta facendo impazzire il web

Di personaggi passati per Uomini e Donne ne sono davvero tanti. Per questo motivo scoprire con facilità chi sia questo ragazzo che sta attraversando questo momento faticoso risulta quasi impossibile. Fino ad ora, però, sono spuntati solamente due indizi che potrebbero, forse, dare una mano a capire qualcosina su questo ex tronista. Si sa infatti, che il giovane è un volto noto, che quindi non è finito nel dimenticatoio come alcuni, e che ha affittato una stanza a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Comunque, chiunque sia questa persona noi gli auguriamo buona fortuna per il futuro!

Intanto proprio per Uomini e Donne tira aria di novità

Proprio per il programma Uomini e Donne pare che stiano per arrivare degli importanti cambiamenti. A dare la notizia è stata Raffaella Mennoia che tramite un post pubblicato su Instagram ha annunciato ai fans del programma che domani scopriranno alcune novità a riguardo. Di cosa si tratta, ovviamente, ancora non si sa. Fatto sta, però, che l’interesse che ha attirato è davvero molto. Sono in tantissimi infatti ad essere impazienti e ad aver espresso la loro grande curiosità.